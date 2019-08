O víkendu zaprší a citelně se ochladí. Tropy se do Česka vrátí až v úterý

před 57 minutami

Teplé letní počasí vystřídá v sobotu déšť a teploty mezi 20 a 24 stupni. Na konci víkendu by však deštivé počasí mělo ustoupit a teploty by měly opět mírně stoupat. Nejteplejším dnem pak bude úterý, kdy se do Česka na chvíli vrátí tropy, předpokládá Český hydrometeorologický ústav.

V pátek bude polojasno až oblačno. Podle meteorologů se během dne zejména v Čechách objeví místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Rtuť teploměru se bude pohybovat mezi 23 a 27 stupni. O něco nižší teploty pak přinese víkendové počasí. V sobotu bude obloha oblačná. Na většině území bude pršet a místy se objeví bouřky. K večeru by pak srážky i oblačnost měly ubývat. Nejvyšší denní teploty vyšplhají k 20 až 24 stupňů. Předpověď počasí na Aktuálně.cz detailní předpověď na 72 hodin

výhled na sedm dní dopředu

světové metropole

hory, letoviska Přejít na předpověď počasí >> Neděle by pak měla být polojasná až oblačná. Během dne se na horách a jinde jen ojediněle mohou vyskytovat přeháňky. Teploty začnou opět mírně stoupat, na teploměru tak naměříme 22 až 26 stupňů. Začátek pracovního týdne přinese oblačnou, přechodně i polojasnou oblohu. V pondělí se mohou během dne ojediněle objevit přeháňky. Denní teploty se budou pohybovat mezi 24 a 28 stupni. V úterý bude polojasno a oblačno. Opět se mohou vyskytnout místy přeháňky nebo bouřky. Teploty budou atakovat tropickou třicítku. Další dny se pak mírně ochladí. Ve středu bude oblačno až zataženo s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami. Ve čtvrtek a pátek by pak mělo být polojasno až oblačno. Místy se ještě objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26, ve středu na východě mohou vystoupat až k 28 stupňům.