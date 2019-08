před 2 hodinami

Za rok se vyskytne 25 až 40 bouřkových dní. Většina z nich připadá na letní měsíce, tedy do času prázdnin, dovolených a výletů v přírodě. Zatímco ve městě se člověk jednoduše schová do budovy, v přírodě to je složitější a člověk musí dodržovat několik bezpečnostních pravidel. O tom, jak může být bouřka nebezpečná, svědčí ročně nejen desítky požárů obydlí způsobených bleskem, ale také lidská zranění či úmrtí. Ve středu po zásahu bleskem zemřela žena na Děčínsku. Přečtěte si rady hasičů, jak se zachovat, pokud vás venku zastihne bouřka.