Pět let, pět piv, pět minipivovarů a jeden Budvar. Pivní "kolaborace" slaví

Budějovický Budvar už vařil společně pivo s dvacítkou minipivovarů. Pět z nich si vyzkoušelo vyrobit s národním pivovarem větší letní várku. A po pěti letech tuhle “kolaboraci” oslavili. Každý si ze spolupráce něco odnáší — inspiraci, nové přístupy i pohled do fungování toho druhého.

Krnovská Nachmelená opice, jablonecký Volt, Clock z Potštejna, Dva kohouti z Prahy, jihočeská Obora. To nejsou přezdívky ani jména šlechticů nebo pohled do kokrhajícího dvora. Co název, to minipivovar. Tahle pětice nedávno oslavila s Budějovickým Budvarem dokončenou pětiletku společně vařených letních piv.

Státem vlastněný Budvar se tak snaží pochytit i jiné styly než ve velkém vyráběné ležáky jako je Budweiser Budvar nebo Budvar 33 a ukázat, že umí vařit i menšinový pivní žánr, byť se jedná o limitované edice.

"Každá spolupráce nám přináší nové zkušenosti - vyzkoušíme si receptury, které běžně nevaříme, učíme se nové postupy nebo suroviny a zároveň si trochu vyčistíme hlavu od každodenní rutiny," popsal motivaci budvarský sládek Petr Košin při dubnovém vaření letošní limitky nazvané Double Trable, uvařené s minipivovarem Obora.

"Kolaborací jsme už vařili víc, s Budvarem už podruhé, první byl před lety Bitter a zřejmě se to povedlo, tak jsme do toho společně šli znovu a tentokrát s letní a větší vervou," doplňuje teď za Oboru její sládek Martin Novák.

Všech pět piv - co rok, to jedno letní společné s některým ze zmíněných minipivovarů - teklo proudem u Dvou kohoutů v pražském Karlíně při červencové oslavě úspěšně dokončené pětiletky.

Zaplněná zahrádka, hlahol desítek lidí, mezi kterými kličkují sládci domácí i ti z daleka, většina třímá v ruce půllitr a více či méně zasvěceně mok komentuje. Tohle není svět pro ochmelky a pivní závodníky. Tady se upíjí pomalu, rozvážně a sluší se o zážitku z napití hned pohovořit.

Martin Palouš, sládek z jabloneckého minipivovaru Volt, má ve sklenici jejich společné dílo s Budvarem - jedenáctku Kraťas, poprvé uvařenou v roce 2022. Takzvaný witbier. Což je belgická varianta pšeničného piva, okořeněná koriandrem, pomerančovou a citronovou kůrou. lehké pití s minimální hořkostí.

A proč zrovna witbier? "Přijela k nám z Budvaru celá parta výrobáků a že by se mnou chtěli uvařit kooperaci. Tak proč ne, že jo. Čekal jsem, že budou chtít spolupracovat na nějaké hořké IPA, ale vůbec. Toužili po pšenici. Ale pokud uděláme klasický weizen, nebude mezi Čechy tak oblíbený. Takže když pšenici, tak belgickou, která je pro řadu lidí zajímavější," popisuje sládek Palouš zrod Kraťasu.

Mezi doušky vysvětluje, že k finální podobě tohoto piva byla ale ještě dlouhá cesta. Což ostatně platí i pro většinu jiných piv. Znamenalo to nejprve uvařit tři pokusné várky, při kterých spojení pivovarníci zkoušeli i celé pomeranče, ale to zavrhli, protože bílá dužina plodů dávala nepříjemnou hořkost.

"Po vyzkoušení více variant jsme plus mínus zůstali u mého původního receptu. U nás jsme si ještě udělali předfinální variantu a pak se už vařilo v Budvaru," říká Palouš.

Vůně amerických chmelů i tropického ovoce

Podobný postup ale fungoval také u ostatních čtyř společně uvařených piv. Testovací várky se zkrátka musí vyladit.

A podobným vyladěním si prošla celá pětice společných piv. Kromě lehkého letního ejlu Double Trable s Oborou také Opičí ejl - s krnovským minipivovarem Nachmelená opice a sládkem Michalem Kuřecem uvařená svrchně kvašená jedenáctka typu ALE s využitím amerických chmelů.

Dále Summer Affair - deseti stupňová "letní aférka" s chutí tropického ovoce Juicy Pale Ale s počtejnským Clockem a sládkem Jakubem Sychrou a také intenzivně chmelový IPL ((India Pale Lager) "Na Pool" s pitelností ležáku, společné dílo Budvaru s minipivovarem Dva kohouti a sládkem Lukášem Tomsou.

Vedle velkých limitek Budvar pravidelně představuje i objemově menší várky, uvařené s partnerskými minipivovary v jejich varně. V posledních letech takto spolupracoval například s minipivovary Antoš, Lucky Bastard, Cobolis, Zlatá kráva, Jungberg, MadCat, Pioneer, Sibeeria, Permon, Thrils či Axiom.