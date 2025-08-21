Kanibalové a prznitelé dětí. Zapomínáme, co je Putinova armáda zač, říká režisér

Když byl štáb nedaleko Kyjeva, došlo k zásahu tamní dětské onkologie. Toto svědectví prý hosta Zuzany Tvarůžkové změnilo.
"Snažím se to předávat tím filmem. My jsme jako západní společnost dost zapomněli na to, že existuje opravdová brutalita, kterou si vlastně ani nedovedeme představit," shrnuje v pořadu Spotlight a dodává, že i on sám si ji neuměl představit do té doby, než přijel na místa stižená ruskou agresí.
"Na dojezd autem z našeho bezpečného domova je fronta a na druhé straně té fronty jsou nasazení kanibalové. Jsou tam nasazení vojáci, kteří jsou schopní znásilňovat děti," sdělil Kvapil
Podle něho jen kousek od nás skutečně existuje něco, na co už jsme zapomněli a co je dobré si připomínat. "Mohlo by nás to totiž přijít draho," uzavírá dokumentarista.