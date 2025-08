Rusové s vyschlou nádrží. Embargo na vývoz benzinu se míjí účinkem

Rusko by se tento měsíc mohlo potýkat s nedostatkem benzinu, přestože zavedlo embargo na jeho vývoz do zahraničí. Situaci na ruském trhu s benzinem totiž komplikují nízké domácí zásoby, vysoká sezonní poptávka a údržbářské práce v domácích rafineriích. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na své zdroje.

Ruská vláda zakázala vývoz benzinu v pondělí a nařízení by mělo platit do konce srpna. Jeho cílem je udržet stabilní zásobování ruského trhu s benzinem a zabránit sociálně citlivému zvyšování cen pohonných hmot, píše Reuters. Obchodníci nicméně předpokládají, že opatření nebude stačit k udržení rovnováhy mezi domácí poptávkou a nabídkou, protože objem exportu benzinu je mnohem menší než domácí spotřeba a jeho přesměrování na domácí trh bude mít pouze omezený vliv. Související "Ať si dává pozor na jazyk." Trump reaguje na Medveděva, přemístil jaderné ponorky Podle zdrojů Reuters si letos soukromí maloobchodní prodejci pohonných hmot nevytvořili dostatečné zásoby k pokrytí vysoké letní poptávky. Důvodem jsou vysoké úrokové sazby, kvůli nimž jsou pro obchodníky půjčky na financování nákupů zásob příliš nákladné. "Výroba benzinu je nyní na běžné letní úrovni a prodej je také v souladu s očekáváním. Soukromí prodejci však nemají dostatek zásob," uvedl zdroj působící v nejmenované velké ropné společnosti. Obchodníci a zdroje z odvětví se domnívají, že problémy s nedostatkem benzinu budou přetrvávat také v září. Ceny by podle nich mohly klesnout v říjnu, kdy místní rafinerie dokončí opravy a poptávka sestoupí ze sezonních maxim, píše Reuters.