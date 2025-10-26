Zprávy

Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou, odhad škody činí 30 milionů

před 1 hodinou
Rozsáhlý požár skladovací haly se zábavní pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku mají hasiči pod kontrolou, dohašují ho. Škodu, kterou napáchal, hasiči předběžně odhadli na 30 milionů korun. Příčiny požáru zatím neznají, zásah se obešel bez zranění.
Rozsáhlý požár skladovací haly se zábavní pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku. | Foto: HZS

"Lokalizaci požáru vyhlásil velitel zásahu ve 22:00," řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják.

Požár byl na operační středisko hasičů nahlášen v sobotu krátce před 20:00. Oheň zasáhl skladovací halu o rozloze 50 x 20 metrů, hasiči na místě zaznamenali i exploze, kromě pyrotechniky byly ve skladu také tlakové lahve.

Kvůli rozsahu hasiči nejprve vyhlásili druhý a následně třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a povolali další jednotky, nakonec se jich na místo sjelo 15.

"Nasadili jsme devět vodních proudů z toho dva z výškové techniky, teď už se ale stavy hasičů postupně snižují," uvedl Faják.

Po půlnoci hasiči na síti X uvedli, že požár dohašují a snížili stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý.

Zasahovat museli zvenčí a z výškové techniky, dovnitř nemohli, hala je nestabilní, část střechy se propadla. Hasiči zajišťují ochranu okolních objektů a monitorují požár pomocí dronu s termokamerou. Velitel zásahu si vyžádal nasazeni hasičského záchranného útvaru, konkrétně požádal o rypadlo a transportní techniku, která pomůže s rozebíráním a dohašováním haly. 

Hašení bylo rozděleno na dva bojové úseky. "Byly také rozeslány informační SMS, aby lidé nevětrali a zůstali doma," řekl mluvčí. Kvůli požáru může být v okolí zhoršená kvalita ovzduší. Při náročném zásahu hasiči spolupracovali i s policií, která uzavřela zhruba 300metrový úsek přilehlé silnice třetí třídy, a řídili tam dopravu.

Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý neboli zvláštní, vyhlašovaný při mimořádných situacích. Mimo jiné jim umožňuje povolat jednotky z dalších krajů.

 
