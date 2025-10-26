Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou, odhad škody činí 30 milionů

"Lokalizaci požáru vyhlásil velitel zásahu ve 22:00," řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják.
U požáru haly v Bohušovicích nad Ohří byl vyhlášen 3. stupeň poplachu.
Na místě je operační výjezd a dokumentace generálního ředitelství.
Požár byl na operační středisko hasičů nahlášen v sobotu krátce před 20:00. Oheň zasáhl skladovací halu o rozloze 50 x 20 metrů, hasiči na místě zaznamenali i exploze, kromě pyrotechniky byly ve skladu také tlakové lahve.
Kvůli rozsahu hasiči nejprve vyhlásili druhý a následně třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a povolali další jednotky, nakonec se jich na místo sjelo 15.
"Nasadili jsme devět vodních proudů z toho dva z výškové techniky, teď už se ale stavy hasičů postupně snižují," uvedl Faják.
Po půlnoci hasiči na síti X uvedli, že požár dohašují a snížili stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý.
Zasahovat museli zvenčí a z výškové techniky, dovnitř nemohli, hala je nestabilní, část střechy se propadla. Hasiči zajišťují ochranu okolních objektů a monitorují požár pomocí dronu s termokamerou. Velitel zásahu si vyžádal nasazeni hasičského záchranného útvaru, konkrétně požádal o rypadlo a transportní techniku, která pomůže s rozebíráním a dohašováním haly.
Hašení bylo rozděleno na dva bojové úseky. "Byly také rozeslány informační SMS, aby lidé nevětrali a zůstali doma," řekl mluvčí. Kvůli požáru může být v okolí zhoršená kvalita ovzduší. Při náročném zásahu hasiči spolupracovali i s policií, která uzavřela zhruba 300metrový úsek přilehlé silnice třetí třídy, a řídili tam dopravu.
Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý neboli zvláštní, vyhlašovaný při mimořádných situacích. Mimo jiné jim umožňuje povolat jednotky z dalších krajů.