Kolikrát ještě zaplatíme za to samé? Nostalgie se v kultuře mění v byznys století

Oznámení nového remaku legendárního Halo, nově s podtitulem Campaign Evolved, vyvolalo mezi hráči rozruch. Ikonická vesmírná střílečka, která v roce 2001 pomohla nastartovat úspěch konzole Xbox, se poprvé v historii podívá i na PlayStation. Pro jedny jde o historický okamžik, pro druhé o další důkaz, že herní průmysl už raději recykluje staré jistoty, než vytváří nové světy.
Remaky a remastery jsou ale dnes pro herní průmysl dvojsečnou zbraní. Na jedné straně přinášejí nostalgii a možnost přivést klasiky k novému publiku, na druhé straně podle kritiků brzdí vývoj nových značek. Dokud hráči budou kupovat staré hity v novém kabátě, studia jim je budou logicky dál nabízet. "Nové" Halo je toho důkazem, protože nově oznámený remake bude v pořadí již čtvrtým vydáním daného dílu.
Je nutné podotknout, že ne vždy se návraty do minulosti povedou. Řada titulů se dočkala moderních remasterů, které nabídly jen minimální rozdíl oproti původní verzi - například The Last of Us Part II Remastered nebo Horizon Zero Dawn Remaster, které hráčům připomínaly jen snahu Sony o vydělání dalších peněz na oblíbených značkách. Jiné projekty, jako Warcraft III: Reforged, se staly symbolem promarněného potenciálu: vydané s nepochopitelnými chybami, bez slíbených funkcí a za plnou cenu, což vedlo skalní komunitu fanoušků světa Warcraftu k úsměvnému přejmenování na Warcraft III: Refunded.
Kritici trendu remaků upozorňují, že herní průmysl se čím dál víc spoléhá na jistotu a méně riskuje s novými nápady. Oprášit osvědčenou značku je levnější i bezpečnější než vyvíjet něco zcela nového - a nostalgie prodává. Mnoho hráčů tak platí znovu za tituly, které už jednou vlastnili, jen proto, že dostaly novou grafiku, pár úprav v ovládání a vyšší cenovku. Podle některých je to sofistikovaná forma "druhotného prodeje", kdy studia místo inovace recyklují úspěchy minulosti a z peněženek fanoušků tahají další stovky korun za zážitky, které už dávno znají.