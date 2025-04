Trump a jeho filmové "štěky". Radil Kevinovi v hotelu nebo vyhazoval soutěžící

Sám doma 2 Ztracen v New Yorku, 1992

Režisér Chris Columbus není nadšený ze "štěku" Donalda Trumpa ve filmu Sám doma 2. "Po letech se z toho stala kletba. Je to něco, co bych si přál, aby tam nebylo," řekl pro San Francisco Chronicle. Trump povolil natáčet v hotelu Plaza, který tehdy vlastnil, pouze pod podmínkou, že se ve filmu objeví. "Tak jsme souhlasili, že ho do filmu dáme, a když jsme to poprvé promítali, stalo se něco zvláštního: lidé tleskali, když se Trump objevil na plátně," popsal v roce 2020 Columbus. "Řekl jsem proto střihači: 'Nech ho tam.' Ale v podstatě si tam tu roli vydupal." Trumpova jediná věta ve filmu byla "rovně chodbou a vlevo", když Kevinovi ukázal, kudy k recepci.