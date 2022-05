Foto: Po 80 letech znovu zaútočili na Heydricha. Putin je jako Hitler, řekl ministr

Policie při úterním zásahu proti střelci na základní škole v Texasu učinila špatné rozhodnutí - hodinu čekala, než vtrhla do učebny, v níž se útočník zabarikádoval, protože nevěděla, že jsou děti v ohrožení. Řekl to na tiskové konferenci šéf texaského ministerstva pro veřejnou bezpečnost Steven McCraw. Útočník v učebně postřílel 19 dětí a dvě učitelky. Policie čekala se zásahem i poté, co dvě z dětí v učebně volaly na tísňovou linku a prosily o pomoc.