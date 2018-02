Lidé s nižšími důchody a nejstarší penzisté si polepší, vláda schválila změny

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Zvýšení důchodů o tisíc korun pro seniory nad 85 let návrh zákona přímo stanovuje k 1. lednu 2019. Podle autorů návrhu je třeba starším seniorům přidat více kvůli jejich vyšším výdajům na péči a léky.

Praha - Od ledna 2019 by měly stoupnout důchody seniorům nad 85 let o tisíc korun měsíčně. Návrh novely zákona o důchodovém pojištění, kterou dnes schválila vláda hnutí ANO v demisi, přináší také změnu v pevné výměře důchodů, která je pro všechny stejná. Nově by měla odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti procent. Podle propočtů vlády by měli důchodci dostat od ledna včetně obvyklé valorizace přidáno minimálně 540 korun.

Novelu ještě musí schválit Poslanecká sněmovna, kde vláda ANO nezískala důvěru a nemá potřebnou většinu.

Podle vyjádření ministryně práce v demisi Jaroslavy Němcové (ANO) si polepší zhruba polovina lidí s nižšími důchody, druhé polovině se růst penze zpomalí. Všichni důchodci by podle propočtů Němcové mohli dostat 320 korun plus současnou valorizaci. Každý důchodce dostane minimálně 540 korun plus zbytek podle zásluhové části penze, dodal premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). "Celkové navýšení důchodu tak v průměru bude 918 korun," uvedla Němcová.

Státní pokladnu vyjde navýšení na zhruba 14,5 miliardy korun. "Celkem 12 miliard máme předpoklad na plošné navýšení o 320 korun měsíčně a 2,5 miliardy korun na výdaj spojený s navýšením o tisíc korun," uvedla Němcová před jednáním kabinetu. Podle Babiše peníze vláda získá novelou zákona o Fondu národního majetku, kterou chce projednávat příští týden. "Ve fondu je 21 miliard, které vláda použije na důchody," řekl Babiš.

Pokud zákon projde Parlamentem, přesnou částku výměry důchodů na příští rok vláda stanoví v září podle nových pravidel. Zvýšení důchodů o tisíc korun pro seniory nad 85 let návrh zákona přímo stanovuje k 1. lednu 2019.

Podle autorů návrhu je třeba starším seniorům přidat více kvůli jejich vyšším výdajům na péči a léky. Důvodem je i to, že starší senioři mají nižší penze než ti mladší. Před 30 lety nastupovali na odpočinek s nižší částkou. I když se jim později přepočítala, stále je výrazně menší, než mají mladší důchodci.

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Současně pevná část penze, která je pro všechny stejná, musí odpovídat devíti procentům průměrné mzdy. Podle novely by to mělo být nově deset procent. To však neznamená, že se penze zvednou o procento, jen se přeskupí jejích složení.

Pravidla pro přidávání zůstanou stejná, zvětší se podíl přidávání do pevné části a zmenší se podíl na růst procentní výměry, v níž se odráží výše odvodů z výdělků a odpracované roky. Navrhované opatření sníží zásluhovost a zmenší poměr mezi nejvyššími a nejnižšími důchody.

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR ve své nedávné analýze napsal, že návrh povede k nivelizaci důchodů. Podle dřívějších studií institutu je český důchodový systém ale už nyní velmi solidární a silně přerozděluje. Na malou zásluhovost penzí v Česku poukazoval už dřív i Ústavní soud.

Za vládní populismus, který není k penzistům spravedlivý, dnes návrh označila opoziční TOP 09. Podle poslankyně Markéty Adamové Pekarové rozděluje důchodce dvou různých kategorií, přičemž jedné skupině přidá méně a druhé více.

Němcová má přístup vlády za legitimní. Zdůraznila, že současný systém valorizací zůstane zachovaný. Zásluhovost už je v něm podle ní vyřešena už dřívějšími reakcemi vlád na výroky Ústavního soudu, kdy byly změněny redukční hranice pro výpočet penzí.

Pokud by opatření už platilo, podle propočtů by penze rostla ve srovnání s nynějším modelem letos pomaleji lidem, kteří pobírají víc než 11 200 korun. Loni v září to byly asi tři pětiny seniorů a seniorek. Podle důchodové ročenky v roce 2016 měla polovina starobních penzistek a penzistů více než 11 344 korun a jen desetina lidí dosáhla na důchod přes 14 501 korun.

Současný předseda vlády a šéf ANO Andrej Babiš se přitom jako ministr financí v předchozí vládě Bohuslava Sobotky zvyšování důchodů spíše bránil. S tehdejšími návrhy ČSSD - vyšším růstem penzí či návratem stropu pro důchodový věk - souhlasil až po nátlaku zbylých dvou koaličních partnerů, tedy sociálních demokratů a lidovců.