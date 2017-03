Do mBank už vložíte i hotovost. Konkurenci dohání vkladomaty, které dokážou recyklovat peníze

před 30 minutami

Do konce března se vkladomaty mBank objeví na třinácti místech. Tímto krokem sice jen dohání konkurenci, ale přesto přichází s jednou novinkou na trhu. Jde totiž o první "recyklační" vkladomaty v Česku. To znamená, že přijaté bankovky přístroj zároveň využívá i k výběrům hotovosti.

Praha - Internetová mBank umožní v Česku přijímat hotovost na účet prostřednictvím vkladomatů. Spustila je už na dvou místech v Praze - na pobočce OK Point na Vinohradské a v Klimentské ulici. Do konce března se tyto přístroje objeví na dalších jedenácti OK Pointech - po dvou v Plzni a Brně a po jedné v Liberci, Ostravě, Hradci Králové, Lounech, Opavě, Třinci a v Karlových Varech.

"Vkladomaty budou součástí celé sítě OK Pointů, kterou náš strategický partner Broker Consulting postupně rozšiřuje. Vycházíme tím vstříc klientům, kteří tuto službu požadovali," říká Robert Chrištof, obchodní ředitel mBank pro Česko a Slovensko.

mBank, která na český trh vstoupila v roce 2007, dosud umožňovala vkládat hotovost prostřednictvím České pošty - vklad se ale připsal až následující den. Podle Chrištofa chce mBank díky novince získat více klientů z řad malých živnostníků, kteří rychlé vklady hotovosti vyžadují.

"Vkladomaty umožňují připsání peněz na účet zpravidla během jedné hodiny, a to včetně víkendů a svátků," říká Chrištof. Najednou lze vložit až 150 bankovek, maximálně 350 tisíc korun, což je zároveň i denní limit pro vkládání hotovosti. Pokud by klient chtěl vložit větší částku, musí vklad rozložit do více dnů.

Podle Radima Štantejského, regionálního ředitele Broker Consulting, se do konce letošního roku rozšíří síť OK Pointů až na 35 míst, do konce roku 2018 by měla mít až 70 poboček. "Míříme nejen na krajská města, ale i na místa s 35 tisíci obyvateli včetně spádových oblastí. Největší brzdou v rychlém rozšiřování OK Pointů jsou vhodné obchodní prostory. O ně je nyní enormní zájem a není snadné je získat," upřesňuje Štantejský.

Během příštího roku se vkladomaty objeví i na vybraných pobočkách mBank, říká Chrištof. Zatím ale neupřesnil na kterých.

Strategická spolupráce mBank s Broker Consulting funguje rok a půl právě prostřednictvím OK Pointů. Jde o typ franšízových poboček, jejichž provozovatel nabízí jak produkty mBank, tak i dalších finančních domů. Od otevření prvního OK Pointu v prosinci 2015 získala mBank prostřednictvím této sítě téměř pět tisíc klientů.

Nejvíce vkladomatů má Komerční banka

Obliba vkladomatů mezi Čechy roste, a to i mezi klienty velkých bank, kde lze běžně vkládat hotovost na pokladnách kamenných poboček. Nejvíce vkladomatů - kolem 200 - má Komerční banka. ČSOB jich vlastní téměř 160, Česká spořitelna a UniCredit mají zhruba 140 těchto přístrojů.

Kromě nich mají vkladomaty i Moneta, Raiffeisenbank a Sberbank. Z nových menších bank, které vznikly v posledních šesti letech, zatím vkladomaty nabízela pouze Air Bank.

Vkladomaty v Česku zatím umožňují přijímat peníze jen na účet ve stejné bance, které přístroj patří. A zároveň jen na účet, k němuž byla vydána debetní platební karta, která slouží k identifikaci klienta u vkladomatu. Samotná služba je zdarma.

První recyklační přístroje

mBank sice tímto krokem jen dohání konkurenci, ale přesto přichází s jednou novinkou na trhu. Jde totiž o první "recyklační" vkladomaty v Česku. To znamená, že přijaté bankovky přístroj zároveň využívá i k výběrům hotovosti.

"Tuto funkci bychom rádi v Česku rozšířili, protože to může ušetřit práci s odváděním hotovosti z ostatních vkladomatů," říká Ondřej Kozák, manažer pro Česko a Slovensko společnosti Euronet Worldwide, která se specializuje na elektronické platební transakce, provozuje vlastní bankomatovou síť a nyní se podílí na zprovoznění vkladomatů na OK Pointech.

Když vkladomat přijme bankovku, u které zjistí podezření na padělek nebo ji vyhodnotí jako poškozenou, zadrží ji. mBank ji pak odevzdá ke kontrole do ČNB. V tom případě se nominální hodnota bankovky na účet nepřipíše do doby, než k tomu ČNB dá svolení.

autor: Olga Skalková