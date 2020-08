Pokuty za nepodaná daňová přiznání budou letos extrémní. Chybějí jich přitom tisíce

Na odevzdání daňového přiznání zbývá pár dní. Tentokrát už opravdu, upozorňují úřady. Nejpozději do 18. srpna musí být "růžové" formuláře odevzdané. Kvůli pandemii se nejzazší limit už dvakrát odsouval. Proto lidé, kteří je nestihnou podat včas ani tentokrát, musí počítat s pokutou. Vyšší než obvykle.

Je to celé trochu chaos. Kvůli koronavirovým opatřením neplatí běžné daňové termíny, na které jsou všichni zvyklí.

Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů byla sice i letos do 1. dubna, ale protože se poplatníkům daně z příjmů fyzických a právnických osob promíjí pokuta za pozdě podané přiznání i úrok za pozdě zaplacenou daň, toleruje finanční úřad podání přiznání do 18. srpna. První prodloužení termínu přitom hovořilo jen o konci června.

"Pokud do 18. srpna 2020 poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, budou se jim ze zákona sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od původní zákonné lhůty, která uplynula 1. dubna, a to až do dne podání daňového přiznání nebo do dne zaplacení daně. Prosíme proto poplatníky, aby přiznání včas odevzdali a vyvarovali se tak zbytečného placení vyšších sankcí," uvádí generální ředitelka finanční správy Tatjana Richterová.

V minulosti vždy platilo, že finanční správa tolerovala opožděné podání přiznání ještě pár dní po řádném termínu a pokuty začala počítat až poté. Letos žádné takové "tolerantní" dny neplatí.

Pokuta za pozdní podání a zaplacení daně není malá. Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů. Například u daně ve výši 30 tisíc korun zaplatí opozdilec už 19. srpna pokutu ve výši 1690 korun. U daně ve výši 70 tisíc dokonce 3944 korun.

Většina lidí daňová přiznání už podala. Podle údajů finanční správy však zbývá stále ještě odevzdat téměř sedm procent formulářů, což je v celkovém počtu necelých dvě stě tisíc.

Historicky poprvé se podávaly přehledy na pojišťovny dřív než přiznání

Zvláštností letošního roku je také to, že se daňové přiznání může podat později než přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu. Ten museli poplatníci odevzdat nejpozději do 3. srpna, kdy měl být také zaplacen případný nedoplatek.

Původně se totiž počítalo s tím, že nejzazší termín pro podání daňového přiznání bez pokuty bude 1. července. A podle tohoto data se zároveň posunulo datum pro podání přehledů na pojišťovny a sociální správu.

Termíny pro předložení přehledů jsou dané zákonem a musí se odevzdat nejpozději do jednoho měsíce ode dne podání daňového přiznání. Stanovením nového data pro přiznání, tedy 18. srpna, tato pravidla ovšem přestala platit.

"Je to tak historicky poprvé, kdy byl termín pro podání daňového přiznání bez sankcí stanoven na pozdější datum než termín pro podání přehledů o příjmech a výdajích," říká daňová expertka Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Zatímco pojišťovny už termín neposouvaly a chtěly přehledy do 3. srpna, sociální správa zareagovala a termín znovu posunula.

"Každá osoba samostatně výdělečně činná, která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. Bez sankcí až do 18. září 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu," uvádí sociální správa na webových stránkách.