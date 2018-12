Češi chtějí bydlet ve vlastním, jen šestina jich ale má naspořeno alespoň půl milionu

Pouze desetina lidí, kteří plánují změnu bydlení, má naspořeno přes půl milionu korun. V případě těch, kteří chtějí jít bydlet do vlastního, je jich 16 procent. U zájemců o nájemní byt jich je pět procent. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury Ipsos pro Fórum Zlaté koruny. V listopadu oslovila 3150 lidí, z nichž 42 procent uvedlo, že o změně bydlení uvažuje.

Nejčastěji mají lidé, kteří uvažují o změně bydlení, naspořeno do 50 000 korun, je jich zhruba čtvrtina. Naopak více než milion korun mají čtyři procenta zájemců o nový byt.

Nejčastěji plánují lidé změnu bytu v horizontu od jednoho roku do tří let (42 procent). Těch, co se chtějí přestěhovat do jednoho roku, je zhruba pětina. Do pěti let plánuje změnu bydlení velká většina respondentů, nad pět let jich je sedm procent.

Stěhování do vlastního bydlení plánují nejčastěji lidé ve věkové skupině od 26 do 35 let, je jich necelá třetina. Co se týče vzdělání, téměř polovina má středoškolské s maturitou. Pokud jde o velikost města, ve kterém zájemci žijí, zhruba ve 30 procentech jde o sídlo, kde žije více než 100 000 obyvatel. Nejčastěji pocházejí z Prahy, Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.