Odborníci spočítali český důchod v roce 2070. Snížení bude dramatické

Zatímco dnes je poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě 40 procent, za padesát let bude jen čvrtinový. Tedy za předpokladu, že se nic nezmění a důchodový systém bude fungovat stejně jako dnes. Vyplývá to z aktuální analýzy poradenské společnosti Deloitte.

Analýza pracovala se dvěma možnými scénáři budoucího vývoje penzijního systému v Česku.

První scénář budoucnosti českého důchodového systému ukazuje, že jeho dnešní podoba je v zásadě udržitelná. Cenou za to by ovšem byla postupná devalvace poměru průměrného starobního důchodu a průměrné hrubé mzdy.

"Schéma valorizace penzí povede v roce 2070 k poklesu z aktuálních 40 % až na 25 %, což je úroveň dnešního Estonska. Průměrný měsíční příjem financí by se tak se vstupem do důchodu snížil v průměru na čtvrtinu. Navzdory tomuto výraznému poklesu poměru by si současná podoba systému alespoň zachovala kupní sílu důchodů, neboť jsou valorizovány o inflaci a polovinu růstu reálných mezd," říká spoluautor studie David Marek, hlavní ekonom Deloitte.

Dnes je průměrný důchod přes 13 tisíc korun. V roce 2070 by tedy podle těchto čísel byl pro představu na úrovni současných zhruba 8500 korun.

Udržíme 40 procent, ale zdanění práce bude vyšší

Druhý scénář analýzy popisuje situaci, ve které by se vláda snažila držet současnou hodnotu poměru na 40 % bez dalších změn v parametrech systému. V roce 2055 by vystoupaly náklady na důchody z dnešních 8,3 % HDP na 10,5 % HDP. Důvodem je stoupající počet důchodců, a také klesající počet lidí v produktivním věku.

Český penzijní systém by se při tomto scénáři postupně propadl do deficitů až 1,9 % HDP (101 mld. Kč). Takto výrazné deficity by byly pro Česko podle analytiků Deloitte dlouhodobě neudržitelné, pokud by nenastala změna některých parametrů v penzijním systému.

"K udržení poměru 40 % by podle našich propočtů bylo potřeba zvednout sazbu důchodového pojištění z dnešních 28 % na 34 % kolem roku 2060. Zdanění práce je v Česku již dnes jedno z nejvyšších v celé Evropské unii, proto je tato možnost nereálná. Další možností by pak bylo zvednout věk odchodu do důchodu na 69 let. To však hraničí s fyzickými limity člověka," dodává ekonom Deloitte a spoluautor studie Václav Franče. Další možností by podle něj bylo podpořit spoření v důchodových fondech.

Důchody českých penzistů jsou v rámci Evropské unie v hlubokém podprůměru. V roce 2016 dosahoval průměrný starobní důchod v Česku hodnoty 407 eur (cca 10 500 korun), zatímco průměr EU činil 1 135 eur, čili 29 300 korun). Takto dramatický rozdíl je dán podle materiálu Deloitte do velké míry rozdíly v cenových hladinách napříč EU.

"Pokud bychom údaje přepočetli o rozdíly v cenách, zvýšil by se průměrný český důchod na 672 eur (cca 17 300 korun), tedy 59 % evropského průměru," uvádí analýza.