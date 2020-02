Novinky v daních 2020: Co si v daňovém přiznání za minulý rok odečtete a co přičtete

Vyšší školkovné, zajímavější paušální limity pro živnostníky, výhodnější limit solidární daně pro bohaté, ale i přísnější podmínky pro daňový bonus. Projděte si novinky, se kterými musíte letos počítat v daňovém přiznání za loňský rok.

Řada lidí si letos daňově polepší. Například někteří zaměstnanci dostanou vyšší daňovou vratku než loni díky vyššímu školkovnému. Někdo si ovšem naopak připlatí, protože nedosáhne na daňový bonus za dítě.

Vyšší školkovné

Za rok 2019 je možné uplatnit maximální školkovné na každé dítě až ve výši 13 350 korun. Za rok 2018 to bylo 12 200 korun. Školkovné je sleva na dani pro dítě umístěné v předškolním zařízení, snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, vždy však jen do nuly. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů a k daňovému přiznání je třeba přiložit potvrzení od školky.

"Rodič uplatňující maximální školkovné na dvě děti zaplatí při stejném základu daně díky novince o 2300 korun méně," říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Vyšší limity pro daňové paušály

Osoby samostatně výdělečně činné mohou podle zákona o daních z příjmů místo skutečných výdajů uplatnit takzvané výdajové paušály. Za rok 2018 bylo možné paušální výdaje počítat maximálně z částky 1 000 000 Kč, za rok 2019 je to nově z částky 2 000 000 Kč.

Pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti je možné uplatnit stejně jako v minulosti 30%, 40%, 60% nebo 80% výdajový paušál v závislosti na vykonávané činnosti. Nejnižší uplatňují třeba lidé, kteří mají příjmy z pronájmu, nejvyšší pak většinou řemeslníci.

"Řemeslníci, kteří si při 80% paušálu dosud mohli odečíst výdaje v maximální částce 800 tisíc korun, si nově odečtou až 1,6 milionu. U 60% výdajového paušálu je možné nejvýše odečíst 1 200 000 korun, u 40% výdajového paušálu 800 000 korun, u 30% paušálu maximálně 600 000 korun," říká daňová poradkyně Ivanco.

Zvýšení limitu pro daňový bonus

"Nepříjemnou daňovou novinkou pro některé rodiče s dětmi je zvýšení limitu nutných vlastních příjmů ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti pro čerpání daňového bonusu," upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Roční daňový bonus může čerpat pouze daňový poplatník, který měl vlastní příjmy ze zaměstnání nebo podnikání za rok 2019 vyšší než 80 100 Kč. Za rok 2018 stačilo mít vlastní příjmy nad 73 200 Kč.

Solidární daň od vyššího příjmu

Daňoví poplatníci s příjmy ze závislé činnosti a příjmy poníženými o výdaje ze samostatné výdělečné činnosti nad limit odvádí z příjmu překračujícího stanovený limit 7% solidární daň. Za rok 2019 je limitem částka 1 569 552 Kč, za rok 2018 to byla částka 1 438 992 Kč.

"K vyplnění daňového přiznání si musí člověk, který platí solidární daň, vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od všech zaměstnavatelů. Pokud měl poplatník v roce 2019 pouze příjmy ze závislé činnosti, může využít zjednodušený dvoustránkový daňový formulář," doplňuje poradkyně Ivanco.

Termíny a konec tolerance

Letos se daňové přiznání musí podat nejpozději do 1. dubna 2020, kdy musí být zaplacená i daň z příjmu. Jinak to mají poplatníci s prodlouženou lhůtou o tři měsíce například na základě plné moci daňového poradce. Ti odevzdávají daňová přiznání až v červenci. Jestliže má poplatník datovou schránku, musí poslat daňové přiznání do termínu elektronicky, tedy prostřednictvím této schránky.

Pozor, od letošního roku platí důležitá změna v sankcích. Doteď toleroval finanční úřad pětidenní lhůtu po splatnosti daně a až poté vypočítával sankce. To se nyní ruší, nebude už žádná tolerance. Lidem, kteří nepošlou daň do 1. dubna, tedy poběží od následujícího dne pokuta.

Ze statistik Generálního finančního ředitelství vychází, že poplatníci obvykle odevzdávají přiznání na poslední chvíli. Proto se na konci března na některých pobočkách úřadu tvoří fronty. Od včasného podání daňového přiznání zřejmě odrazuje lidi fakt, že případné přeplatky dostanou "rychlíci" stejně jako opozdilci. Tedy až po uplynutí lhůty pro podání přiznání.

"Ti, kdo podávají daňové přiznání, musí odevzdat také přehled o příjmech a výdajích na svou zdravotní pojišťovnu a také na okresní správu sociálního zabezpečení, a to do měsíce ode dne, kdy mělo být podáno daňové přiznání," upozorňuje Ivanco.