Zvuková sprcha i burger "udělej si sám". McDonald´s začne lákat na inovace

před 1 hodinou

Řetězec slaví 25 let od vstupu na český trh a představil novinky pro nejbližší období. Lidé si budou moct navolit vlastní ingredience a u stolu si nechat zahrát písničku nebo film na přání. Naopak rozvoz jídel, který už nabízí konkurenční KFC, zatím v plánu není.

Praha - Novou službu nazvanou Můj burger otestuje v Česku řetězec rychlého občerstvení McDonald´s. Lidé si budou moct navolit vlastní ingredience - od klasických, jako je plátek hovězího a vybraná omáčka, po speciality jako guacamole, jalapeňos nebo červená řepa.

"Je to významný krok znamenající opuštění standardizace naší nabídky," říká Tomasz Rogacz, ředitel McDonald´s pro Českou republiku. Službu Můj burger spustí během několika týdnů v pilotním provozu jedna z pražských restaurací - firma zatím tají, o jakou konkrétně půjde.

McDonald´s zkopíruje už fungující rakouský model. Možnost skládání vlastního jídla jako první vyzkoušeli v Austrálii. Člověk přijde do restaurace, na dotykové obrazovce si zvolí objednávku a zhruba do dvou minut od zaplacení dostane své jídlo.

Firma už nyní v Česku postupně instaluje do všech svých poboček takzvané samoobslužné kiosky, jejichž prostřednictvím si zákazníci sami objednávají i zaplatí a nemusí tak přijít do kontaktu s pokladnou.

"V restauracích v centru Prahy vyzkoušíme takzvané zvukové sprchy. Ty budou fungovat tak, že si u stolečku budete moci navolit vybranou hudbu z nabídky. Ke stolkům umístíme také tablety, na nichž si budete moci vybrat, jaký film budete chtít při návštěvě naší restaurace sledovat," popisuje Rogacz.

reklama Daňové přiznání online Využijte naši jednoduchou daňovou kalkulačku a vyřešte svoje daňové přiznání na tři kliky. Otevřít daňovou kalkulačku >>

Řetězec McDonald´s letos v březnu slaví 25 let od vstupu na český trh. Zatím má v Česku 95 restaurací, do nichž každý den - podle firemních statistik - vkročí 100 tisíc lidí. Dynamický rozvoj sítě poboček z dřívějších let se ovšem poslední dobou zadrhl.

Inovace jsou jednou z cest, jak zákazníky zaujmout. Rogacz na dnešním setkání s vybranými novináři představil také některé další plány nebo úvahy.

McDonald´s chystá například ještě hlubší personalizaci - něco podobného věrnostním programům. "Řešíme, která varianta bude vhodnější. V Rakousku funguje jednoduchý model, kdy sbíráte body za útratu a následně můžete využívat různé slevy. Ve Spojených státech se pracuje na aplikaci, která umožní vzdálené objednávky včetně platby přes PayPal a další služby. Na základě toho se dozvíme o zákaznících mnohem víc a budeme jim moci nabízet skutečně personalizované promoce," říká šéf tuzemské sítě McDonald´s.

Spíše vzdálenější budoucností pak může být možnost objednat si jídlo od McDonald´s s dovážkou domů či do kanceláře. V Německu, Rakousku, USA či Asii se už tato možnost zkouší. V Česku ji zatím nabízí konkurenční síť KFC.

"Momentálně se v našich investicích soustřeďujeme na jiné věci. Bez výraznější podpory tuto službu zavádět zatím nemá smysl," říká Rogacz k možnosti doručování jídla také v českém McDonald´s.

Plány na rozšiřování počtu restaurací zůstávají ambiciózní. Koncem března přibude nový McDonald´s v rozšířeném Obchodním centru Chodov v Praze. Společnost by si podle svého ředitele přála růst tempem pět restaurací za rok.

Další rozvoj sítě ale údajně naráží také na to, že není příliš nových míst, kam by se McDonald´s mohl rozrůst. Firma chce otevírat především takzvané plnoformátové restaurace s možností drive-thru i místem pro zázemí dětského hřiště.

Tržby McDonald´s v Česku loni vzrostly o 200 milionů korun na celkových 4,6 miliardy. Většinu (82 procent) z 95 poboček provozují franšízanti. Firma nyní v tuzemsku zaměstnává 5000 lidí.

autor: Michal Šenk