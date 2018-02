Drogerie Teta rozjíždí e-shop z pudu sebezáchovy, říká šéf marketingu. Reaguje na konkurenci

před 6 hodinami

Společnost Solvent ČR, která provozuje síť drogerií Teta, chce na začátku jara spustit vlastní e-shop. "Je to z pudu sebezáchovy, nechceme přijít o naše zákazníky," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz šéf marketingu David Vejtruba. Brzy začne prodávat přes internet také konkurenční dm drogerie.

Aktuálně.cz: Kdy začnete prodávat drogerii on-line?

David Vejtruba: E-shop Teta Online bychom chtěli spustit ke konci března. Pohybujeme se však v oblasti IT, která je složitá, a systém stále testujeme - takže kdybychom našli něco zásadního, tak se to může ještě v řádech čtyř až pěti týdnů oddálit. Březen je však podle nás reálný.

Kolik zboží v e-shopu nabídnete?

Bude to největší Teta drogerie, takže budeme nabízet veškerý sortiment, který nyní zahrnuje 13 až 14 tisíc položek.

Jaké budou ceny v porovnání s prodejnami?

Ceny budou na obou obchodních místech totožné.

Nabídnete doručení domů, nebo na pobočky?

Zákazník bude zboží dostávat domů. Dopravíme ho po celé republice.

Solvent Historie společnosti (dříve p.k. Solvent) sahá do roku 1992. Původně to byla malá firma založená nadšenými studenty ze Žamberka, zpočátku se soustředili na velkoobchod.

Postupně rostla i vlastní obchodní síť, v roce 2012 firma mimo jiné převzala českou síť krachujícího německého řetězce Schlecker.

Společnost Solvent provozuje také síť Top drogerie.

Tržby koncernu v roce 2016 dosáhly 5,95 miliardy a zisk 263 milionů korun.

Kolik si připlatí za dovoz?

Jen cenu, kterou si počítá dopravce. Od určité výše nákupu ale nabídneme dopravu zdarma. Přesnou hranici ještě ladíme, ale řádově to bude kolem tisícikoruny.

Řada firem nyní řeší problém s distribucí. Kdo bude dopravu zajišťovat vám?

Máme nasmlouvané dva dopravce. Prvním je Česká pošta, která nám distribuuje letáky. Jsme tak pro ni velkým partnerem a tímto krokem jsme naši spolupráci jen prohloubili. Zákazníci si u ní budou moci objednat Balík na poštu i Balík do ruky. Druhým dopravcem je pak GLS.

Za jak dlouho po objednání zboží doručíte?

Bude to záviset na tom, kdy zákazník objednávku zadá a v jakém regionu bydlí. V některých případech ji dostane i druhý den. Reálně však počítáme s dopravou do dvou dnů. Od našich zákazníků víme, že by to neměl být problém. Počítáme s tím, že e-shop bude sloužit pro větší zásobovací, tedy plánované nákupy. U nich není takový tlak na čas, důležitější je cena dopravy.

Chystáte se doručovat i o víkendu?

Primárně počítáme s rozvozem od pondělí do soboty. Ve velkých městech rozváží pošta někde i v neděli a na jejích velkých pobočkách jde také v neděli vyzvednout balík.

Budou na e-shopu platit výhody věrnostního programu Teta klub, tedy i slevy na výrobky?

Ano, celá Teta je provázena Teta klubem a bude to platit i pro on-line prodeje. Vše, co zákazník nakoupí na e-shopu, mu načteme na kartu se všemi výhodami.

Jaký je hlavní důvod, proč teď chcete e-shop rozjet?

Je to pud sebezáchovy. Do roku 2025 se podle výzkumů zvednou prodeje drogistického zboží po internetu v Česku ze současných 14 na 30 procent. Náš současný zákazník bude chtít na toto prostředí přejít a my o něj nechceme přijít. Většina toho, co děláme, není z naší hlavy, ale vychází z toho, co nám ve výzkumech říkají zákazníci. Je to impulz od nich.

Co si od e-shopu slibujete?

V tento moment se jedná jen o to, naučit se nový způsob prodeje. Chvíli to trvá, než si vše sedne a všichni si na to zvyknou. Pro první rok tak žádná velká očekávání nemáme, jedná se nám primárně o to, dostat se k zásobovacím nákupům. V budoucnu bychom chtěli díky e-shopu zvětšovat svůj tržní podíl, který nyní máme v drogistickém segmentu zhruba kolem 10 až 11 procent, podobně jako naši největší konkurenti drogerie dm a Kaufland.

Jaký podíl na celkových prodejích od e-shopu pak očekáváte?

V prvním roce to bude nízké, v řádu jednotek procent. Do sedmi let očekáváme v souladu s průzkumy chování spotřebitelů 25- až 30procentní podíl prodejů při udržení našeho současného tržního podílu. Pokud se nám podaří tento podíl i díky e-shopu zvýšit, bude i podíl internetových prodejů na celkových tržbách vyšší.