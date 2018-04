Platební karty už míří i na úřady. Využijete je na katastru a u celníků, pro daně spíše ne

AKTUALIZOVÁNO před 11 minutami

Kartami půjdou hradit veškeré placené služby, které katastr nemovitostí zajišťuje. Zřejmě ještě letos.

Praha - Český úřad zeměměřický a katastrální si už vybral partnera, který na téměř všech ze stovky úřadů v republice spustí platby kartou. Podle svého místopředsedy Karla Štencla to tato státní instituce plánuje ještě letos.

"Zprovoznění tohoto způsobu placení si vyžádá ještě určitou dobu, protože tomu budeme muset přizpůsobit náš IT systém. Předpokládám, že by to mohlo být v listopadu nebo v prosinci letošního roku," říká Štencel.

Kartami půjdou hradit veškeré placené služby, které katastr zajišťuje. Lidé se na něj nejčastěji obracejí kvůli výpisům nebo vkladu do katastru. Až dosud lze za služby na katastru běžně platit buď hotově, nebo kolkem.

Jen na několika vybraných úřadech se dá hradit vklad do katastru kartou. Jde ale o pilotní projekt, ve kterém je nutné podle Štencla část platební transakce nadále dělat "ručně", proto ho do plně automatizované verze nebude katastr rozšiřovat.

Z výběrového řízení si vedení úřadu vybralo za partnera ČSOB. "K rozhodnutí došlo koncem března. ČSOB nabídla nejnižší cenu za provedení transakce kartou," uvedl Štencel. Řízení je v závěrečné fázi. "Čekáme do konce tohoto týdne, zda nepřijde nějaká námitka, abychom ho mohli definitivně ukončit. Zatím žádná nepřišla," uvedl Štencel.

Součástí smlouvy je i propůjčení zhruba 300 platebních terminálů od zmíněné banky. Podle Štencla jsou tyto náklady už zahrnuté v ceně za transakci, kterou zaplatí úřad. Z každé platby kartou musí úřady, podobně jako obchodníci, odvádět poplatek firmám, které transakci zajišťují. Od poloviny letošního ledna za to obchodníci ani úřady podle nového zákona nesmí nic účtovat zákazníkům.

Platební terminály plánují i finanční úřady, termín jejich zavedení zatím neupřesňují.

"Veřejná zakázka na výběr poskytovatele služeb placení kartou není doposud ukončena, tudíž není možné stanovit přesné datum spuštění možnosti placení vybraných druhů daňových příjmů pomocí platební karty," uvádí Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Podle něj platební terminály budou využity k úhradě vybraných platebních povinností v rámci daňového řízení. "Jedná se o dobrovolné úhrady dlužných daní, exekuční platby a úhrady správních poplatků," upřesňuje Heřtus. S platbou ostatních daní kartou se nedá moc počítat - kvůli poplatkům by ukously příliš velkou část z vybraných peněz.

Protáhl se výběr partnera pro platby kartou na celních úřadech. Loni vyhlášená veřejná zakázka na dodavatele platebních terminálů se totiž bude opakovat.

"Otevřené výběrové řízení muselo být zrušeno kvůli nesouladu nabídky a zadávací dokumentace. Celní správa následně přistoupila k veřejné zakázce formou soutěžního dialogu. V tuto chvíli je ukončena formální část soutěžního dialogu a v nejbližší době budou uchazeči vyzváni k podání nabídek," uvádí Hana Prudičová z Generálního ředitelství cel.

Předmětem zakázky je podle ní zapůjčení 60 pevných terminálů, které budou umístěny na pokladnách celních úřadů, kde je vybírána hotovost, a 84 terminálů pro mobilní pokladny útvarů dohledu.

"Na celních úřadech bude možné platit pokuty v rámci dělené správy, cla a DPH a také kauce a správní poplatky. Na mobilních terminálech pak vše uvedené kromě správních poplatků. Terminály budou mimo jiné na mezinárodních letištích.