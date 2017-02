Finanční úřady už dostaly 141 tisíc daňových přiznání, čeká se 1,9 milionu

před 1 hodinou

S podáním daňového přiznání lidé zatím otálejí. Z očekávaných 1,9 milionů jich zatím Finanční správa obdržela jen 141 tisíc. V případě, že se dotyčný zpozdí o pět pracovních dnů, sankce mu nehrozí. Pokud ovšem nebude přiznání vůbec podáno, může se pokuta vyšplhat na více než půl milionu korun.

Praha - Lidé zatím odevzdali zlomek daňových přiznání za loňský rok. Do pondělí jich finanční správa dostala 141 tisíc, celkem jich čeká okolo 1,9 milionu, zhruba stejně jako loni. Na dotaz ČTK to dnes uvedla Linda Paterová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Přiznání je třeba letos odevzdat do 3. dubna, v případě využití služeb daňového poradce do 3. července.

Do pondělí lidé odevzdali přibližně 116 tisíc přiznání k dani z příjmu fyzických osob, firmy pak přes 25 tisíc přiznání k dani z přijmu právnických osob. Loni k 1. dubnu lidé odevzdali 1,94 milionu daňových přiznání. Z toho se 1,7 milionu týkalo daně z příjmů fyzických osob a 0,24 milionu daně z příjmů právnických osob.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Formulář lze na úřad zaslat poštou, donést, nebo podat přes internet. Na internetových stránkách Finanční správy je možné formulář vyplnit včetně kontroly správnosti propočtu a zaslat ho finančnímu úřadu elektronicky buď prostřednictvím daňového portálu, nebo datové schránky.

Finanční správa upozornila, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky. A to buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu nebo přes datovou schránku. Za nedodržení povinné elektronické formy hrozí pokuta 2 tisíc korun.

Poplatníci, kteří si zvolí osobní odevzdání na finančním úřadě či územním pracovišti, mohou využít rozšířené úřední hodiny. Letos budou od 27. března do 31. března otevřeny podatelny všech finančních úřadů a územních pracovišť od 8 do 17 hodin. Poslední den, 3. dubna, od 8 do 18 hodin. Pracovníci Finanční správy letos rovněž vyjedou do 180 vybraných obcí.

Novinkou letošního roku je zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky, který mohou vyplnit a odevzdat ti, kteří měli v roce 2016 příjmy jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele. Ti, kdo měli navíc příjmy například z pronájmu či jiné zdanitelné příjmy, musí použít čtyřstránkový formulář.

V rámci daňového přiznání za rok 2016 se může poprvé využít sleva na elektronickou evidenci tržeb, upozornila Jitka Žaloudková z poradenské společnosti BDO Tax. Slevu maximálně 5 tisíc lze uplatnit pouze jednou, a to ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu. "Prvním takovým měsícem mohl být teoreticky již prosinec 2016, kdy nabyl účinnosti zákon o evidenci tržeb. Uplatnitelná výše slevy však závisí na výši základu daně ze samostatné činnosti," uvedla.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun. Pokuty pod 200 korun finanční úřad nevyměřuje.

