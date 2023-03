Daňové škrty: Zrušení výjimek zasáhne většinu lidí. Expert vysvětlil, koho nejvíce

Zhruba deset daňových výjimek navrhl v rámci chystaného úsporného balíčku zrušit či redukovat ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Zatím neupřesnil, které to budou, ale dlouhodobě se mluví například o zrušení slevy na manželku či manžela, školkovného či zvýhodněných odborových příspěvků. Jaké výjimky nyní daňový systém nabízí a co by jejich "zúžení" znamenalo, vysvětluje expert Michal Jelínek.

Podle ministerstva financí jsou daňové výjimky, které budou zrušené, ze své podstaty nesystémové a komplikují a zatěžují daňový systém. Do veřejných rozpočtů by jejich konec přinesl vyšší jednotky miliard korun ročně navíc. O které daňové slevy a odpočty se jedná, úřad neupřesnil a zdůvodnil to probíhajícím politickým jednáním.

"Ministerstvo každopádně nenavrhlo a nebude navrhovat zrušení rozpočtově nejobjemnějších výjimek v čele se základní slevou na poplatníka, daňové zvýhodnění na děti či osvobození důchodových dávek či dávek nemocenského pojištění, které mají důležitý sociální význam," uvedl na dotaz Aktuálně.cz Stefan Fous z tiskového oddělení ministerstva financí.

Podle daňového experta Michala Jelínka ze společnosti V4 Group se zrušení daňových výjimek dotkne téměř každého pracujícího člověka v zemi. A silněji škrty dopadnou na lidi s nižšími příjmy.

Zatím nevíme, které daňové výjimky konkrétně budou zrušené, přesto říkáte, že škrty budou mít primárně negativní dopad na osoby s nižšími příjmy. Proč?

U nízkopříjmových skupin obyvatel totiž daňové slevy, případně daňové odpočty představují zásadní část jejich daňové povinnosti. Jejich zrušením jim naroste skutečný odvod daně třeba i několikanásobně. U lidí s vyššími příjmy půjde o méně znatelný dopad do jejich disponibilních příjmů.

Pokud zůstaneme u slev, které snižují už přímo vypočtenou daň z příjmu, kolik jich nyní máme?

Slev na dani pro fyzické osoby je celkem šest. Jde o základní slevu na poplatníku, slevu na manželku nebo manžela, slevu pro invalidního důchodce, slevu na studenta, slevu za umístění dítěte - školkovné a slevu na dítě. Ta navíc nabízí daňové zvýhodnění, tedy že vám dokonce peníze finanční úřad vrátí, pokud jde vypočtená daň do minusu. Nejvýznamnější jsou určitě sleva na poplatníka a sleva na děti.

Zrušení se podle zatím neověřených zpráv bude týkat právě školkovného a slevy na nepracující manžele. Co by to znamenalo?

U školkovného to, že rodiče dětí, které navštěvují školku, si už neodečtou z vypočtené daně 16 200 korun, což je velká úspora. U druhé slevy jde o částku 24 840 korun ročně, kterou si může uplatnit jeden z manželů, pokud ten druhý nemá příjem vyšší než 68 tisíc korun za rok. Předpokládám, že kdo má na tuto slevu nárok, ji skutečně využívá. Nicméně je potřeba si říct, že u nás poměrně hodně manželů pracuje, takže třeba mezi našimi klienty ji tak často nevídáme.

Český daňový systém má vedle slev ještě zmíněné daňové odpočty. Ty snižují daňový základ, tedy každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu ve výši 150 korun. Patří mezi ně například dary, odpočty úroků z úvěru na bydlení nebo odpočty z penzijního či životního pojištění. A také zvýhodněné odborové příspěvky, které chce úřad zrušit. Je to dobře?

Zrušení daňového zvýhodnění odborových příspěvků by se mělo dotknout přibližně půl milionu daňových poplatníků, přičemž bude mít za následek zvýšení daňového zatížení těchto osob. S tímto příspěvkem je možné snížit základ daně až o tři tisíce korun. Můj osobní pohled na tento odpočet je takový, že se jedná o politický ústupek odborovým svazům a ze všech takzvaných výjimek, které v zákoně o daních z příjmů máme, má zcela nejvíce nesystémový charakter.

Které daňové slevy byste vy osobně zrušil nebo vám nepřijdou až tak nutné?

Otázka slev na dani je skutečně velmi politické téma. Z hlediska daňové teorie by bylo nejsystémovější, aby žádné slevy neexistovaly. V praxi, pro zachování určité solidarity je vhodné základní slevu na poplatníka a slevu na děti mít. Ostatní slevy by podle mého názoru měly vyjít z politického konsenzu. Jako primární adept na zrušení je skutečně již citované daňové zvýhodnění odborových příspěvků.

Upozorňujete na to, že případné zrušení některých daňových slev výrazně zvýší zájem o paušální daň. Jak to?

Při využití paušální daně není možné uplatnit žádnou slevu na dani, což ovlivňuje rozhodování mnohých živnostníků, zda paušální daň využít, či nikoliv. Pokud opravdu dojde ke zrušení některých slev na dani z příjmu, vyplatí se příští rok paušální daň většímu počtu podnikatelů. Pro rok 2023 mnoho živnostníků zvažovalo, zda se jim vyplatí vstoupit do režimu paušální daně. Čím více slev na dani mohli uplatnit, tím méně pro ně byla paušální daň výhodná. To se může příští rok změnit.

V souvislosti s důchodovou reformou se mluví o vyšších odvodech OSVČ na sociální pojištění. To by ale předpokládalo, že i odvody u paušální daně by byly vyšší. Nyní jsou u sociálního pojištění zvýšené "jen" o 15 procent? Byl by i tak podle vás zájem o paušální daň?

Je otázka, jak by byla upravena výše paušální daně. Lze očekávat, že ruku v ruce se zvýšením odvodů OSVČ dojde také k jejímu zvýšení. Nicméně, pokud by to tak nebylo, paušální daň se pro mnoho živnostníků stane velmi zajímavá.