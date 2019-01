Zprostředkovatelé energií musí podléhat regulacím a povinnostem, míní svaz obchodu

Zprostředkovatelé nabídek energií by měli být regulováni a mít stejné povinnosti jako obchodníci, kteří jsou držiteli licence. Po dnešním jednání zástupců státní správy a obchodníků s energiemi, které na ministerstvu průmyslu a obchodu uspořádal Svaz obchodu a cestovního ruchu, to uvedl prezident svazu Tomáš Prouza. Právě na trh s energiemi se podle nedávného vyjádření České obchodní inspekce v podobě takzvaných "energetických šmejdů" přesunula problematika nekalých obchodních praktik z klasických předváděcích akcí, kde byly nabízeny například hrnce.

"Současná situace je neudržitelná," podotkl Prouza. Dnešní jednání podle něj ukázalo shodu hned na několika konkrétních návrzích, mezi které patří mimo jiné právě zavedení nové regulace zprostředkovatelů. "Smlouvy uzavřené v zastoupení by navíc podle nás měly mít stejnou míru právní ochrany jako smlouvy uzavřené distančním způsobem. Každý by měl mít možnost od nich odstoupit," dodal.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) připomněla, že oklamanými bývají často senioři. "Většinou se jedná o takzvaný podomní prodej, kdy prodejci vyvíjejí agresivní nátlak, či jiné manipulativní a klamavé praktiky, na kupujícího," uvedla. "Setkáváme se tak s podomními aukcemi energií od přeprodejců, s triky s žárovkami zdarma či s nepřiměřenými sankcemi při odstoupení od smlouvy," uvedla. K většímu posílení ochrany spotřebitele podle ní pomůže připravovaná novela energetického zákona.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) sdělilo, že energetický zákon už dnes dává spotřebitelům právo mimo jiné na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo distančním způsobem do 14 dnů ode dne jejího uzavření a právo na výpověď smlouvy, a to do patnáctého dne ode dne zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.

V připravované novele zákona je pak podle MPO zaneseno například omezení doby trvání smlouvy na 36 měsíců, možnost zákazníka vypovědět smlouvu na dobu určitou s automatickým prodloužením závazku, a to kdykoliv do patnáctého dne před uplynutím sjednané doby nebo právo zákazníka na bezodkladné písemné vyhotovení smlouvy.

"Návrh novely prošel meziresortním připomínkovým řízením, podle obdržených připomínek bude upraven a následně předán vládě k projednání," uvedlo dnes v tiskové zprávě MPO. Dodalo, že se dá předpokládat, že legislativní proces se bude uskutečňovat během větší části letošního roku.