Ženy budou mít v Berlíně levnější jízdné. Město chce poukázat na rozdíl ve mzdách

O 21 procent levnější celodenní jízdné pro ženy než pro muže nabídne v pondělí berlínský dopravní podnik. Chce tak upozornit na rozdíl v platech mezi muži a ženami, který v Německu v průměru čítá právě 21 procent. Dopravní podnik německé metropole, který provozuje metro, autobusy i tramvaje, o nezvyklé akci informoval na svém webu.

"Už 70 let požaduje naše ústava zrovnoprávnění mužů a žen. Ale ženy v Německu stále ještě v průměru vydělávají méně než muži," upozorňuje dopravní podnik, podle něhož by průměrná Němka musela pracovat 442 dnů, aby vydělala tolik co průměrný Němec za 365 dní. Rozdíl tedy čítá 77 dní. A právě 18. březen, kdy se akce uskuteční, je 77. dnem letošního roku.

Zatímco muži během něj za celodenní jízdenku zaplatí tradičních sedm eur (180 korun), ženy takový lístek vyjde jen na 5,5 eura (141 korun).

Berlínský dopravní podnik věří, že se jeho krokem nebudou muži cítit diskriminováni. "Pokud by se tak stalo, omlouváme se za to. Na druhé straně: Kdo se omlouvá ženám, které vydělávají v průměru o 21 procent méně?" ptá se na svém webu a dodává, že sleva platí i pro transgender ženy.

Zhruba dvě třetiny rozdílu v platech mezi muži a ženami jsou podle německých úřadů způsobeny tím, že ženy častěji pracují na částečný úvazek a také v sektorech hospodářství s nižšími platy. Když se to vezme v úvahu, ukáže se, že ženy za stejnou práci dostávají o šest až sedm procent méně než muži.