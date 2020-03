Zemřel majitel Sokolovské uhelné Štěpánek. Těžce nesl problémy energetiky i kraje

Většinový vlastník Sokolovské uhelné František Štěpánek je po smrti. Na webu to uvedla společnost Sokolovská uhelná. Na úmrtí Štěpánka upozornil časopis Forbes, podle kterého spáchal 32. nejbohatší Čech sebevraždu. Předsedovi dozorčí rady uhelné společnosti, která je největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji, bylo 66 let.

"Naše firma i celý region v jeho osobě ztrácí obrovského patriota, který žil pro tento kraj i tuto společnost. Byl jedním z hlavních iniciátorů podpory regionu, významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska i celého kraje," uvedla firma na svých stránkách a vyslovila soustrast rodině.

František Štěpánek se narodil v roce 1953 v Sokolově. Po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě od roku 1979 působil v provozech Sokolovské uhelné, kterými prošel doslova od nejnižších až po nejvyšší pozice.

Štěpánek sice v posledních letech už osobně těžařskou firmu formálně neřídil a byl jen předsedou dozorčí rady, zůstával nicméně faktickou hlavou společnosti, která zaměstnává okolo 3000 lidí a další tisíce lidí jsou na ni navázané. SUAS je přitom na prahu významných změn. Zvyšující se cena emisních povolenek a tlak na útlum využívání fosilních paliv vedl vedení firmy k oznámení začátku útlumu. Během letošního a příštího roku by firmu mělo opustit až na 1000 lidí.

Společnosti Sokolovská uhelná klesl podle výroční zprávy v roce 2018 zisk na 252 milionů korun po zdanění. V roce 2017 uhelná společnost vykázala zisk 526 milionů korun. Tržby firmy loni přitom stouply ze 6,16 miliardy Kč v roce 2017 na 6,57 miliardy korun.

Zprávu o Štěpánkově úmrtí potvrdila starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO). "První moje reakce? Zůstali jsme sami. Odešel největší patriot tohoto regionu. Člověk, kterému na regionu hodně záleželo, a zároveň člověk, který pomáhal, aniž to kdo věděl," řekla Oulehlová. "Pro mě osobně to byl šok hlavně z lidského hlediska. Beru ho takového, jaký byl, ne čím byl," dodala.

Na úmrtí Štěpánka upozornil časopis Forbes, podle kterého spáchal 32. nejbohatší Čech sebevraždu. Policie uvedla, že prověřuje úmrtí 66letého muže, jméno ale nesdělila. "Prověřujeme úmrtí 66letého muže, ke kterému mělo dojít dne 12. března v dopoledních hodinách v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Vzhledem k okolnostem případu nemůžeme poskytovat žádné další bližší informace," uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Na Štěpánka podle jeho spolupracovníků citovaných Hospodářskými novinami těžce dopadá současná složitá situace v energetice, která ovlivňuje i budoucnost Sokolovské uhelné.

"Byl v depresi z možného kolapsu teplárenství, ale souviselo to i s jeho povahou," uvedl jeden z manažerů v energetice, který se se Štěpánkem také dlouhodobě znal. Štěpánek si hodně věcí bral velmi osobně, navíc před koncem roku měl i těžce nemocnou ženu.

O velké nejistotě a obrovských dopadech na region kvůli chystanému útlumu uhlí mluvil také v nedávném rozhovoru s HN. "Nechtějte po mně, abych vám řekl, že si užívám osobní život, když vidím, co se tady děje. To už není jenom o Sokolovské uhelné. To je o celém regionu. Ten je vysáván a to mě trápí víc, než že jednou skončí těžba," řekl tehdy hned na úvod setkání.