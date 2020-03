Majitel zavřel hotel kvůli "prskajícím" hostům. K Italům ve vlaku musel lékař

Hotel Zámeček v Mikulově se rozhodl majitel Josef Ševčík uzavřít nejméně do 20. března. Důvodem je podle něj ochrana zdraví personálu, protože do hotelu mířili na jídlo i k přenocování čeští a polští turisté, kteří se vracejí z dovolené v Rakousku a v Itálii. Podle něj někteří z těchto lidí "prskali". Ze stejného důvodu lidé přivolali lékaře i do vlaku RegioJetu, kde kašlali italští cestující.

Česká vláda označila kvůli pandemii koronaviru za takzvaně rizikové země celkem patnáct států, mimo jiné právě Rakousko a Itálii. Související Rána za ránou. Koruna dál prudce padá k euru i dolaru, sráží ji koronavirus i Trump "Jsme v podstatě vstupní branou do Česka při jejich cestě zpět, takže jsme měli pořád plno. Navíc jsme poměrně vyhlášení, a když museli všichni projet celé Rakousko a mohli si koupit leda bagetu na benzince, tak se tu zastavovali," řekl Ševčík. V hotelu pracuje 25 lidí, část z nich má děti. "Nemá cenu riskovat nakažení, tak ať jsou doma. Stejně někteří mají doma děti, tak to pro ně bude lepší," míní Ševčík. Počítá i s tím, že lidem zaplatí běžnou mzdu, i když nebudou pracovat. "Člověk musí mít našetřeno na horší časy, plakat nebudu. I kdyby to trvalo déle. Sice teď už asi lidé přestanou jezdit, jak se postupně všichni vrátí domů, ale nemá cenu tady čekat na pár zákazníků," řekl Ševčík. Na internetových stránkách hotelu je uzavření zdůvodněno inventurou. Kvůli omezením, která česká vláda vyhlásila v souvislostí s pandemií koronaviru, se rozhodly zavřít i další hotely v ČR. Například společnost Pytloun Hotels oznámila, že zavírá liberecké hotely s nejnižší obsazeností Pytloun Hotel Liberec a Pytloun Design Hotel, hosty bez příplatku přesouvá do luxusnějších poboček v centru města. Související Analytici: Zákaz letů do USA pocítí hlavně Německo a Francie, nákazu to ale nezastaví "Nevyplatí se nám provozovat hotel, který má kvůli koronaviru obsazenost zhruba 30 procent. Toto je logické řešení, kterým šetříme náklady a můžeme díky tomu provést modernizaci a úpravy, které jsme za standardního provozu hotelů nebyli schopni realizovat," uvedl majitel Lukáš Pytloun. Společnost zatím žádné zaměstnance nepropustila, využívá je na práce, na které dříve najímala osoby z jiných firem. RegioJet zastavil kvůli kašlajícím Italům Kvůli "prskání" cestujících se v pátek ráno rozhodl zastavit na své trase také vlak soukromého dopravce RegioJet. "Tři cestující na cestě z Ostravy do Prahy velmi hlasitě odkašlávali natolik, že byl vlak RegioJet zastaven v železniční stanici Pardubice hlavní nádraží," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický pro Český rozhlas. Později se ukázalo, že šlo o celkem čtyři pasažéry italské národnosti, kteří vykazovali známky onemocnění koronavirem. Podle informací kraje jsou Italové studenti a v ČR na vzdělávacím pobytu Erasmus byli už dva týdny. V pátek cestovali z Rakouska. Byli odvezeni do pardubické nemocnice, kde čekají na výsledky testů na koronavirus. Právě Itálie je koronavirem nejhůře zasaženou zemí v Evropě. Související Virový balíček: Odklad splátek úvěrů i daní. V čem stát a banky uleví lidem a firmám Přehled "Kdyby byli pozitivní, budeme kontaktovat cestující, kteří s nimi byli ve vagonu, což je asi 15 lidí. Pokud se nákaza nepotvrdí, mohou z Pardubic odjet," sdělil ke čtveřici Italů ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Antonín Vykydal. Netolický ale později uvedl, že je malá pravděpodobnost, že by byli Italové nakaženi. Vlak přerušil jízdu v Pardubicích, kde má standardní zastávku, v 7:18 a stanici opustil kolem 9:00. Na místě zasahovali i hasiči v ochranných pomůckách. Z vlaku nesměl nikdo z pasažérů vystupovat. Dopravce jej po příjezdu do cílové stanice nechá vydezinfikovat. "Na pokyn policistů bylo všech 49 cestujících zaevidováno," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. "Průvodčí se na nás cestou obrátila prostřednictvím Integrovaného záchranného systému a tito pasažéři byli převezeni na vyšetření na infekční oddělení pardubické nemocnice," popsala ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Pardubicích Olga Hégrová. Video: Chceme radikálně omezit kontakt lidí, ne úplně zničit život v Česku, říká Hamáček Nechal jsem nakoupit desítky tisíc respirátorů pro policii a vnitro. Dodávka roušek do Číny byla iniciativa soukromých subjektů, firem, krajů a obcí. | Video: DVTV, Martin Veselovský