Za OKD jsme chtěli dát nejméně 500 milionů korun, píše americká firma Sobotkovi

AKTUALIZOVÁNO před 51 minutami

Firmě Alcenta vadí, že má OKD získat státní podnik Prisko jen za 80 milionů korun. Zváží kvůli tomu arbitráž.

Karviná - Americká firma Alcenta ze skupiny BNY Mellon napsala premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD), že byla připravena zaplatit za těžební společnost o nejméně 500 milionů korun. Uvedl to portál Euro.

Firmě vadí, že má OKD získat státní podnik Prisko jen za 80 milionů korun. Zváží kvůli tomu arbitráž.

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský řekl ČTK, že firma proces hledání investora nebude komentovat.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) na dotaz ČTK uvedl, že o nabídce nemá informace.

OKD je od loňska v úpadku. Věřitelé podniku schválili reorganizaci. Pro její úspěch je nezbytné, aby do firmy vstoupil strategický investor. Vedení OKD ho několik měsíců hledalo, avšak minulý měsíc napsalo společnosti Prisko, že nedostalo žádnou nabídku, která by úspěšnou reorganizaci umožňovala.

Mezi dvěma finálními nabídkami byly podle informací ČTK a Hospodářských novin nabídky od společnosti EP Industries, jejímž většinovým vlastníkem je podnikatel Daniel Křetínský, a od zahraničního hedgeového fondu.

Kromě zajištění dalšího provozu dolů se nový vlastník musí postarat i o jejich postupný útlum. Podle odhadů by přišel na více než osm miliard korun.

Žádná z firem, které podaly své nabídky, neuvedly, kolik chtěly za OKD zaplatit, ani nabídky oficiálně nekomentovaly. Mluvčí Energetického a průmyslového holdingu Daniel Častvaj dnes nechtěl nijak komentovat zájem EP Industries. Podle informací ČTK firma nabídku na koupi OKD podala, Častvaj to ale dnes oficiálně nepotvrdil.

Portál Euro uvedl, že konsorcium, jehož byla Alcentra součástí, podalo 1. března nabídku na odkup veškerého provozního majetku OKD za kupní cenu dosahující minimálně 540 milionů korun. Navržená kupní cena byla podle firmy výrazně vyšší, než jakou mohlo OKD očekávat.

"Pokud by snad výsledkem výběrového řízení měla být skutečnost, že OKD bude prodáno státnímu subjektu, který se výběrového řízení vůbec neúčastní, a to za horších podmínek, než nabízí náš klient, pak náš klient nebude mít jinou možnost než zvážit další prostředky obrany svých oprávněných zájmů, a to i prostřednictvím mezinárodní arbitráže," napsal podle portálu zástupce Alcentry v dopise premiérovi.

Na společném návrhu na řešení situace černouhelné firmy se dohodla ministerstva financí (MF) a průmyslu (MPO). Společný kompromisní návrh dnes mají předložit vládě. Za stát podle dohody podá nabídku na koupi OKD společnost Prisko, v němž vykonává vlastnická práva MF. Diamo, ve kterém vykonává vlastnická práva MPO, se bude podílet na procesu útlumu dolů.

OKD se dostalo do úpadku kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. V podniku se dál těží uhlí, pracuje v něm téměř 7500 kmenových zaměstnanců a více než 2700 pracovníků dodavatelských firem. Firma už udělala řadu úsporných opatření, jedním z nich bylo minulý týden ukončení těžby ve ztrátovém Dole Paskov na Frýdecko-Místecku.

autor: ČTK

Související články