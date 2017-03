OKD končí s těžbou v Dole Paskov, z firmy odejde přes 800 lidí

před 1 hodinou

Příští týden horníci ještě vyvezou symbolický poslední vozík uhlí. Tím končí dobývání černého uhlí v ostravské části dřívějšího Ostravsko-karvinského revíru. Pracovní poměr v OKD k 31. březnu skončí více než 800 zaměstnanců. Dostanou odstupné ve výši sedminásobku platu. Mnozí z nich mohli ve firmě pracovat dál, ale nechtěli.

Ostrava - Společnost OKD v pátek ukončí těžbu v Dole Paskov na Frýdecko-Místecku. Skončí tím i dobývání černého uhlí v ostravské části dřívějšího Ostravsko-karvinského revíru. Příští týden horníci ještě vyvezou symbolický poslední vozík uhlí.

Poslední pravidelná směna vyfárá z dolu v pátek brzy ráno. Uhlí, které vytěží, se ještě téhož dne musí dostat do úpravny, kde se vypere (oddělí se hlušina od uhlí a uhlí se následně odvodní) a roztřídí do jakostních kategorií. Činnost pak ukončí i úpravna uhlí v Paskově. Prakticky hned po poslední směně se pustí do práce lidé, kteří budou mít na starosti útlum a konzervaci dolu.

Důl Paskov, jenž se nyní oficiálně nazývá Důlní závod 3, má dvě šachty, Staříč a Chlebovice. Důlní závod 3 k poslednímu březnu zanikne. Veškerý jeho majetek, práva, pohledávky a závazky převezme nový Závod Útlum - Jih, který bude zřízen k 1. dubnu.

Pracovní poměr v OKD k 31. březnu skončí více než 800 zaměstnanců. Dostanou odstupné ve výši sedminásobku platu. Mnozí z nich mohli ve firmě pracovat dál, ale nechtěli. Těžební společnost chtěla 500 lidí převést na jiné doly v karvinské části revíru, za přesun jim jako motivační příspěvek nabízela až 80.000 korun, a dokonce náborářskou odměnu horníkům, kteří své kolegy k přesunu přemluví. Na šachty na Karvinsko se však rozhodlo jít pracovat zatím zhruba jen 200 paskovských zaměstnanců. Desítky lidí tak OKD shání i prostřednictvím úřadu práce.

Na konci února činil podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji 7,3 procenta. V evidenci úřadu práce bylo více než 63 000 lidí. Úřad nezaměstnaným nabízel přes 11 000 volných míst.

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský uvedl, že v Dole Paskov budou po 31. březnu už jen aktivity související s přípravou útlumu, konzervačním režimem a přípravnými pracemi na budoucí technickou likvidaci dolu. Podílet se na nich bude asi 300 zaměstnanců. V Dole Paskov rovněž pracují tří desítky zaměstnanců dodavatelských firem, kteří se také budou podílet na útlumu.

"Tým konzervačního režimu bude v podzemí zajišťovat nezbytné technické práce a kontrolní činnost, které s útlumem dolu a zajištěním bezpečnosti úzce souvisejí. Jedná se především o větrání, odvodňování, demontáž strojů a zařízení a postupné uzavírání jednotlivých částí dolů dle projektu TPL (technický plán likvidace), který se v současné době zpracovává do finální podoby," uvedl Čelechovský.

Společnost OKD chtěla ztrátový Důl Paskov uzavřít už v roce 2013. Dohodla se ale s vládou na pokračování těžby. Mezitím se dostala do úpadku a ukončení těžby v prodělečném dole se stalo jedním z hlavních úsporných opatření. Postupně se mají zavírat i další doly, poslední z nich pravděpodobně v roce 2023.

Vládní zmocněnec Jiří Cienciala už dříve uvedl, že Důl Paskov měsíčně generuje ztrátu okolo 100 milionů korun. Po ukončení těžby, dokud se nerozhodne o technické likvidaci dolu, budou podle odborů náklady na jeho udržování činit přibližně 25 milionů korun měsíčně. Útlum dolu by měl přijít asi na 1,3 miliardy korun.

V celém OKD nyní i s dodavatelskými firmami pracuje okolo 11 000 lidí.

