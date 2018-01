Za jednoho divočáka osm tisíc korun. Odměny za ulovené zvíře na Zlínsku stoupnou

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Zvýší se i odměna za nalezení uhynulého kusu - na 2000 korun, v okrese Zlín pak na 5000 korun.

Praha - Kvůli boji s africkým morem prasat se od pátku 19. ledna zvýší odměna za zastřelené dospělé divoké prase, takzvané zástřelné, ve zlínském okrese na 8000 korun. Tato suma se bude vyplácet za kusy nad 50 kilogramů, za menší to budou 4000 korun.

Zvýší se i odměna za nalezení uhynulého kusu v celé ČR na 2000 korun, v okrese Zlín pak na 5000 korun. Při dnešních interpelacích ve Sněmovně to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), následně jeho výrok zpřesnilo v tiskové zprávě ministerstvo zemědělství. Zlínský kraj v pondělí kvůli boji s nákazou navštíví ministr zemědělství Jiří Milek. Do oblasti se od pondělí také vrátí policejní lovci.

Stát se tak snaží snížit populaci divokých prasat a snížit tak riziko rozšíření choroby. "Od 19. ledna bude výše zástřelného výrazně navýšena, a to na 8000 korun za kus. Současně je navýšeno nálezné v celé ČR i v oblastech s rizikem výskytu afrického moru prasat s cílem podpořit provádění aktivního vyhledávání uhynulých divokých prasat, které umožní jejich laboratorní vyšetřování a poskytne nezbytné informace o aktuální nákazové situaci a jejich změnách a trendech," popsal Babiš.

Současně podle ministerstva zůstává v platnosti i kompenzace pro uživatele honiteb za likvidaci prasat v asanačním podniku, a to ve výši 1000 korun za sele, 2000 korun za lončáka a 3200 korun za dospělý kus. V zóně intenzivního lovu dostanou nově lovci za každý kus 2000 korun.

Od pátku se také zvedne nálezné za uhynulá prasata. V okrese Zlín půjde o 5000 korun, v zóně intenzivního odlovu 3000 korun a ve zbytku republiky vzroste z dosavadních 1000 korun na 2000 korun.

Myslivci navýšení zástřelného vítají, je to však pouze částečné řešení, reagoval odborník z Českomoravské myslivecké jednoty Miloš Ježek. Zástřelné by podle něj mělo být zavedené v celé republice, aby se přemnožená populace prasat zmenšila.

Dále myslivci navrhují, aby se do širší oblasti kolem zamořeného okresu Zlín poslali profesionální myslivci, kterým by stát kompenzoval, že nemohou vykonávat své civilní povolání. "Všichni ti lidi, kteří tam nyní myslivost vykonávají, tak to dělají na bázi dobrovolnosti," dodal. Mohlo by podle něj jít zhruba o 40 myslivců po dobu jednoho roku. Rychlost odlovu totiž podle něj spolu se zmenšujícím se počtem prasat bude klesat.

V okrese Zlín veterináři prozatím potvrdili africký mor prasat u více než 200 uhynulých, ulovených nebo odchycených divokých prasat. Nákaza není nebezpečná pro člověka, kromě divočáků však zabíjí i domácí prasata.

První případ choroby v Česku potvrdili veterináři u dvou uhynulých zvířat nalezených loni v červnu na okraji Zlína. Do chovů se zatím nákaza nerozšířila. Pokud by k tomu došlo, musel by se chov vybít.