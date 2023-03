Volkswagen odkládá plány na výrobu baterií v Evropě. V USA může získat vysoké pobídky

Německý koncern Volkswagen odkládá podle listu Financial Times plány vystavět továrnu na výrobu baterií ve východní Evropě. Jako o jedné ze zemí, kde by závod mohl stát, přitom firma uvažovala i o Česku. Důvodem je podle deníku to, že se Volkswagen chce soustředit na výstavbu obdobné továrny v Severní Americe, kde by na ni mohl získat pobídky ve výši deseti miliard eur (235 miliard korun).

O závod Volkswagenu za 120 miliard korun stojí česká vláda, která možnou investici považuje za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu. Počítá s tím, že by továrna stála v Líni na Plzeňsku. Automobilový koncern se měl do června vyjádřit, zda si pro investici vybere Česko, Polsko, Slovensko, či Maďarsko. Nyní ale Volkswagen podle deníku, který se odvolává na osobu obeznámenou s rozhodováním automobilky, vyčkává, jak bude Evropská unie reagovat na masivní podporu Washingtonu pro zelenou energetiku, která dosahuje 369 miliard dolarů (8,25 bilionu korun)."Plány v Severní Americe pokročily rychleji, než se čekalo, a předběhly rozhodování v Evropě," uvedl zdroj Financial Times s. List zároveň píše, že Volkswagen i nadále počítá s výstavbou továren na baterie i v Evropě. Jsou k tomu ale podle koncernu potřeba "správné rámcové podmínky". Volkswagen i další evropští výrobci baterií volají po větší podpoře podobných projektů ze strany EU i členských zemí. Holky za volant obytného vozu patří. Hrozí jim ale ponorková nemoc (6. 1. 2020) 1:56 S kamarádkami jsme chtěly vyrazit obytným vozem na dovolenou, ale bály se řídit. Pro strach není důvod, tvrdí reportérka Aktuálně.cz Eva Srpová. | Video: Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa, Eva Srpová