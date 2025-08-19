Ekonomika

Veterináři stahují kuřecí stehna od výrobce Vodňanská drůbež kvůli listeriím

ČTK ČTK
před 42 minutami
Veterináři stahují z trhu šarži vakuově balených uzených kuřecích stehen od výrobce Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert, maso podle vyšetření obsahovalo bakterie listerie. V tiskové zprávě o tom v úterý informovala Státní veterinární správa.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Škoda

Výrobek se podle správy dostal ke zhruba dvěma desítkám odběratelů, například do několika prodejen Jednota, COOP či internetového obchodu Rohlík.cz. Kromě toho mohli lidé maso zakoupit ve třech podnikových prodejnách výrobce.

Lidé by zakoupené maso neměli konzumovat, bakterie může způsobit onemocnění zvané listerióza. Agrofert uvedl, že záležitost prošetřil a provedl nápravná opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti při další výrobě.

Související

Omýváte maso vodou? Nebezpečný mýtus, varuje expertka. Toto hrozí

Markéta Gajdošová
30:31

"Vyšetření zjistilo ve výrobku přítomnost patogenních bakterií Listeria monocytogenes. Do tržní sítě bylo expedováno 135 kilogramů. Spotřebitelé, kteří výrobek zakoupili, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě nákupu," uvedli veterináři.

Jde o tepelně opracovaný masný výrobek, vakuově balený o hmotnosti 340 gramů a dva kilogramy. Datum spotřeby je 25. srpna 2025.

Podle Agrofertu byla bakterie prokázána v jedné dílčí jednotce vzorku z celkových pěti vzorků a produkt byl ihned stažen z prodeje. "Zákazníkům se omlouváme. Pokud výrobek uvedené šarže mají zákazníci doma, mohou ho vrátit v obchodě, kde ho zakoupili," napsal mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

Veterináři zjistili, že vyexpedována byla většina šarže, na skladě zůstala čtyři balení výrobku a expedován nebyl odebraný vzorek. Stažené výrobky musí výrobce na své náklady neškodně zlikvidovat a zároveň musí provést mimořádnou sanitaci provozu a následně předložit negativní výsledky vyšetření stěrů a vzorků. Až poté bude moci pokračovat ve výrobě.

Výrobce Vodňanská drůbež měl problémy s výskytem bakterií v mase již letos v březnu, kdy veterináři odhalili listerie v kuřecích křídlech. Společnost tehdy vyrobila zhruba 670 balení, ve skladě se podařilo zadržet přes 500 balení, dalších 150 se dostalo k lidem.

Do lidského organismu se mohou bakterie dostat například prostřednictvím nevhodně ošetřených či skladovaných potravin. Pro zdravé lidi obvykle v malém množství bakterie nebezpečná není, komplikace ale hrozí u starších lidí, těhotných žen, dětí nebo u lidí s oslabenou imunitou. Veterináři upozornili na to, že pokud lidé zjistí zdravotní potíže v rozmezí inkubační doby od dvou až tří týdnů po konzumaci, měli by informovat svého lékaře.

 
Mohlo by vás zajímat

Letušky a stevardi Air Canada ukončili stávku trvající od soboty

Letušky a stevardi Air Canada ukončili stávku trvající od soboty

Ropné čachry šejků: Čechům zlevňují benzin a vyvolávají vzpomínky na facku pro SSSR

Ropné čachry šejků: Čechům zlevňují benzin a vyvolávají vzpomínky na facku pro SSSR

Celní dohodu mezi USA a EU brzdí směrnice o digitálních službách, píše FT

Celní dohodu mezi USA a EU brzdí směrnice o digitálních službách, píše FT

Klasický rohlík už netáhne. Babišovy pekárny přesto rekordně vydělávají

Klasický rohlík už netáhne. Babišovy pekárny přesto rekordně vydělávají
ekonomika Aktuálně.cz Obsah maso domácí kuře Agrofert Holding Coop Jednota Rohlik.cz

Právě se děje

před 6 minutami
Kupka o Blažkovi: Sháníme ho, jeho příspěvky na Twitteru ničemu dobrému nepřispívají
4:12

Kupka o Blažkovi: Sháníme ho, jeho příspěvky na Twitteru ničemu dobrému nepřispívají

Nic nezametáme pod koberec, bylo to špatné rozhodnutí, říká ke kauze bitcoiny ministr dopravy Martin Kupka, který patří k nejdůležitějším lidem v ODS.
Aktualizováno před 13 minutami
Trump v rozhovoru připustil, že Putin možná nebude chtít uzavřít dohodu

ŽIVĚ
Trump v rozhovoru připustil, že Putin možná nebude chtít uzavřít dohodu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 18 minutami
Velitelé se báli hlásit skutečný stav věcí. Rusy u Pokrovsku přesto nakonec zastavili

Velitelé se báli hlásit skutečný stav věcí. Rusy u Pokrovsku přesto nakonec zastavili

Některé rozkazy jsou zločinné, na frontě u Pokrovsku panoval chaos - ostré hodnocení ukrajinského podplukovníka z fronty u Pokrovsku pro Aktuálně.cz
před 35 minutami
Nevděčné bytosti režiséra Omerzua budou mít světovou premiéru v San Sebastiánu

Nevděčné bytosti režiséra Omerzua budou mít světovou premiéru v San Sebastiánu

Slovinský režisér a absolvent pražské FAMU natočil drama s prvky komedie, které se věnuje rodinným vztahům a dospívání dětí v bilingvní rodině.
před 42 minutami
Veterináři stahují kuřecí stehna od výrobce Vodňanská drůbež kvůli listeriím

Veterináři stahují kuřecí stehna od výrobce Vodňanská drůbež kvůli listeriím

Veterináři stahují z trhu šarži vakuově balených uzených kuřecích stehen od výrobce Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert.
před 1 hodinou

Kšiltovky, gesta a vážné debaty. Projděte si fotografie z jednání v Bílém domě

Kšiltovky, gesta a vážné debaty. Projděte si fotografie z jednání v Bílém domě
Prohlédnout si 17 fotografií
Show s kšiltovkou. Donald Trump předvádí "bejsbolku 4 More Years“ Zelenskému a Macronovi v obchodě s upomínkovými předměty v Bílém domě.
Znamená silný stisk dohodu? Trump a Zelenskyj si podávají ruce před novináři. Co dohodli, zatím nevíme.
před 1 hodinou
Velká pocta pro Menšíka. Jako druhý Čech v historii bude hrát za Evropu na Laver Cupu

Velká pocta pro Menšíka. Jako druhý Čech v historii bude hrát za Evropu na Laver Cupu

Devatenáctiletý rodák z Prostějova a šestnáctý hráč světa je ve finální šestičlenné nominaci výběru kapitána Yannicka Noaha.
Další zprávy