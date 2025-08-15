Omýváte maso vodou? Nebezpečný mýtus, varuje expertka. Toto hrozí

Podle ní totiž omývání masa může způsobit takzvanou kroskontaminaci (přenos škodlivých bakterií nebo jiných mikroorganismů z jedné potraviny na jinou). "V momentě, kdy lidé maso umývají, mají okolo na lince další potraviny, mikrokapénky se na ně mohou rozstříknout a to je problematické. Samotné maso pak projde tepelnou úpravou," popisuje Gajdošová s tím, že ostatní potraviny, jako je třeba zelenina, na které se mohou ulpět bakterie, zůstávají syrové.
Nutriční terapeutka také tvrdí, že lidé často špatně skladují potraviny. "Problém začíná v uspořádání potravin v lednici. Často chybně skladují maso v horních prostorech lednice, kde se vyskytují potenciální patogeny. Nebo do lednice dávají potraviny, které tam nemají být, jako jsou třeba rajčata," vysvětluje.
Markéta Gajdošová vnímá i to, že se na sociálních sítích často rozšiřují trendy, které si "nezaslouží takovou slávu, jakou mívají". "Jde třeba o matchu nebo proteinové produkty, které jsou opravdu v záři reflektorů. Ano, mají své benefity, ale trápí mě, že se o nich tvrdí, že je 'všichni potřebují' a že jsou 'nezbytně nutné'," říká.
"Kolem proteinu se vytváří mánie. Říkám tomu, že je tu doslova proteinizace všeho, co je kolem nás. Považuji za nesmírně důležité mluvit o bílkovinách, ale je to dvojsečné. Lidé mají pak často pocit, že pokud nemají doma každou druhou potravinu s nápisem protein, tak dělají pro své stravování něco špatně," doplňuje.
Proč jsou podle Gajdošové detox a trendy, které směřují ke stabilizaci hormonů, největšími mýty ve výživě? A co říká na rodiče, které dětem zakazují cukr, a přehánějí dnešní rodiče výživu u svých dětí? A proč jsou lidé z generace Z často ztracení, co se týče stravy? Dozvíte se v rozhovoru v úvodu článku.