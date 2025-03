Varovali nás před tím. Ekonomka popsala, jak Česko "vyhodilo”" stovky miliard z EU

Svět se dramaticky mění. Nejde ale o náhlý zvrat – stejně jako před lámáním tektonických desek jsme mohli dlouho předtím vnímat vibrace, tvrdí ekonomka Jana Matesová.

Trvalo to dlouho, jenže v popředí zájmu lidí, politiků i médií byly věci, které se dějí právě teď. "Tektonický zlom přišel s ruskou agresí na Ukrajině," popisuje Matesová a dodává: "Systém, který jsme měli od druhé světové války v globální politice i ekonomice, tak skončil."

V době globální informační společnosti Američané vidí, jak obrovský a nesmírně pohodlný sociální systém si Evropa vybudovala. "Někteří evropští představitelé občas říkali nahlas, že nemáme na obranu, protože musíme platit náš sociální systém," připomíná Matesová s tím, že posledních 24 let už se američtí politici ani nesnaží hledat způsoby, jak vysvětlit americkému obyvatelstvu, že je potřeba pomáhat Evropě, protože "ona na to nemá".

Ekonomka také upozorňuje na to, jak špatně Česká republika naložila s unijními dotacemi. Varovali nás, že ty velké evropské prostředky nemáme rozdrobit na resorty a kraje, přesně to se ale stalo, tvrdí. Zatímco my máme z peněz Evropské unie postavené rozhledny, Poláci mají dokončenou dálniční síť a kus sítě železniční, vyjmenovává. Ve srovnání se státy, které s dotacemi naložily dobře, tak Česká republika dle Matesové ročně přichází o 100 až 300 miliard korun.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-14:21 Jak znatelně se trhají dosavadní vazby globální ekonomiky? Jak moc se globální ekonomika změnila vpádem Ruska na Ukrajinu? Překvapuje Matesovou, jak postupuje americký prezident? Změnil se s Trumpem pohled USA na Evropu?

14:21-17:53 Co bude pro robustní sociální systém Evropy znamenat tlak na zvýšení výdajů na obranu? Je za stávající situace udržitelný Green Deal?

17:53-26:20 Jak moc bolestivé budou vyšší výdaje na obranu pro Českou republiku? Budou muset političtí představitelé výdaje na obranu obhájit před voliči?

26:20-34:15 Chtějí mít představitelé Spojených států s Evropou přátelský vztah? Musí teď Evropa vyčkávat, co bude dál?