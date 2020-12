Uhelná komise chce konec uhlí v roce 2038. Zbytečné, bude o 5 let dřív, míní Brabec

Uhelná komise v pátek doporučila ukončit využívání uhlí v Česku v roce 2038. Ekologové tento termín považují za pozdní. O věci bude finálně rozhodovat vláda. Komise pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, pro což hlasoval ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), 2038 a 2043.

Podle ministra průmyslu a druhého předsedy komise Karla Havlíčka (ANO) hlasovalo z devatenácti členů patnáct pro, dva byli proti a dva se zdrželi. Jak kdo konkrétně hlasoval, komentovat nechtěl. Rozhodnutí označil za kompromis v rámci všech skupin v uhelné komisi. Rok 2038 ale podle něj také jasně vychází z předpokladů ekonomických i ekologických ve smyslu budování nových zdrojů.

Ministr životního prostředí Brabec podpořil během pátečního jednání konec využívání uhlí už o pět let dříve, v roce 2033. Ve vyjádření uvedl, že vzhledem k tomu, že zásadní proměna české energetiky nastane do roku 2030, by konec uhlí v dřívějším termínu byl podle jeho názoru možný.

"Osobně jsem dnes hlasoval pro dřívější termín, tedy rok 2033, protože si myslím, že bychom měli být co možná nejambicióznější, pokud jde o životní prostředí. A s ohledem na to, že zásadní proměna české energetiky se uděje už do roku 2030, věřím, že by konec uhlí v tom dřívějším termínu byl možný. Vidím, že se skutečně trendy rychle posouvají," sdělil Brabec.

Ekologické hnutí Limity jsme my považuje termín za osmnáct let za příliš pozdní na to, aby Česko naplnilo Pařížskou dohodu o změně klimatu. Podle Petra Doubravského z hnutí Fridays For Future je zvolený termín selháním ministra životního prostředí. Senátor za Chomutovsko Přemysl Rabas (za Senátor 21) se domnívá, že pro tak pomalý odchod od uhlí není rozumný důvod a varuje, že rozhodnutí komise ohrožuje rozvoj krajů.

"Myslíme si, že rok 2038 je pozdě. V podstatě 2033 by bylo pozdě, protože k tomu, abychom dostáli závazkům, které plynou z Pařížské dohody, tak bychom potřebovali začít zavírat uhelné elektrárny co nejdříve," řekla Marika Volfová z hnutí Limity jsme my. "Jsme z výsledku zklamaní a budeme dál prosazovat co nejrychlejší konec těžby a spalování uhlí," dodala.

Ministerstvo dá do životního prostředí v příštích deseti letech 300 miliard korun, další stovky miliard poskytne ministerstvo průmyslu, uvedl. I proto Brabec hlasoval pro ambicióznější datum.

Ministr se nezúčastnil tiskové konference po jednání, podle Havlíčka byl kvůli náhlé zdravotní indispozici převezen do nemocnice. Tiskové oddělení ministerstva životního prostředí sdělilo, že je Brabec na vyšetření v nemocnici.

Doporučení komise se má pravidelně přezkoumávat

V usnesení komise kromě termínu schválila, že podmínkami útlumu jsou zejména včasná náhrada uhelných zdrojů jinými zdroji a zajištění energetické bezpečnosti Česka. Komise se zmínila o dostavbě nových jaderných zdrojů podle stávajícího harmonogramu či úspěšné transformaci teplárenství.

Finální slovo ohledně ukončení využívání uhlí bude mít vláda, které komise rok 2038 podle Havlíčka navrhne ještě letos. Doporučení komise by se mělo minimálně jednou za pět let přezkoumat, dodal.

Havlíček taktéž informoval, že celkem bylo vypracováno 42 variant s pěti různými scénáři, které se vyhodnocovaly s ohledem na energetickou soběstačnost a spolehlivost, úsporu oxidu uhličitého i výši investic. Do nových zdrojů se podle něj bude do roku 2050 investovat 355 miliard korun. "To budou výdaje do nových zdrojů spojené s tím, že budeme dekarbonizovat a ustupovat od uhlí," řekl ministr.

"Naše ambice vybudování nových obnovitelných zdrojů do roku 2030, je ještě dál než aktuální plán 22 procent, současně máme jasný jízdní řád vybudování jaderného bloku, což nebude dříve než v roce 2036, a zcela zásadní je i faktor útlumu uhlí v oblasti teplárenství, což nebude dříve než v roce 2030," uvedl ministr. "Pokud se podíváme na kapacity, finanční zdroje a závazky vůči EU k rokům 2030 a 2050, tak rok 2038 je možný i technologicky a časově," dodal.

V uhelné komisi sedí celkem devatenáct členů. Poradní orgán vlády byl byl zřízen loni. Mezi členy jsou zástupci těžařů, akademici i ekologové. Mimo jiné mezi ně patří generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislav Palička nebo vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský. Vedou ji ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO).

Konce uhlí v Evropě - Z uhlí (černého i hnědého) se v roce 2019 vyrobilo podle údajů Mezinárodní agentury pro energii (IEA) 38 procent veškeré spotřebovávané elektrické energie ve světě, což z uhlí činí stále největší zdroj. Na druhém místě byl zemní plyn, na který připadlo 23 procent. Následují hydroelektrárny (16 procent), jaderné elektrárny (10 procent), větrné elektrárny (pět procent) a další zdroje. - Největšími světovými producenty uhlí jsou Čína, Indie, USA, Indonésie, Austrálie, Rusko, JAR, Německo, Kazachstán a Polsko. - Uhlí jako energetická komodita je ale ve vyspělých zemích na ústupu. Výroba elektřiny z černého a hnědého uhlí v zemích EU loni meziročně klesla o 24 procent, což byl nejprudší pokles minimálně od roku 1990.

