Trumpův celní "Den osvobození" může ohrozit i Česko, vyloučit nelze ani propouštění

Obchodní válka. Tak označují mnozí ekonomové důsledek zvýšení cel, která chystá americký prezident Donald Trump na dovoz zboží prakticky z celého světa, Evropu nevyjímaje. Rozsáhlé obchodní omezení ze strany USA může narušit globální obchodní systém a způsobit těžko předvídatelná ekonomická rizika. Platí to i pro Česko.

Český export zboží do Spojených států není v porovnání s celkovou bilancí vývozu zásadní. Například za loňský prosinec dosáhl podle údajů statistického úřadu přes 12 miliard korun, což je zhruba 3,5 procenta celkového vývozu z Česka. Jenže na tuzemskou ekonomiku mohou vlivy celního zemětřesení v USA dopadnout i nepřímo.

Třeba v případě, pokud by Čína v reakci na vyšší americká cla omezila dovoz do USA a o to víc posílila své prodeje v Evropě. To může podle ekonomů poškodit konkurenceschopnost zdejších výrobců, včetně těch z automobilového průmyslu. Vedle toho vyvážíme do Spojených států také například léky, motory, čerpadla, výrobky ze železa a oceli. I těch se vyšší cla mohou týkat.

Trumpovy plány na zavedení takzvaných recipročních cel (mají zohledňovat úroveň cel a dalších bariér, jež ostatní země uplatňují vůči dováženému americkému zboží) mohou dosáhnout úrovně kolem 20 procent. V případě automobilů Trump nedávno oznámil jejich zvýšení dokonce na 25 procent.

Americký prezident si přitom nebere servítky. Část cel má začít platit už od čtvrtka. "Po desetiletí jsme byli okrádáni a zneužíváni všemi národy světa. Nyní konečně nastal čas, aby staré dobré Spojené státy získaly část těch peněz a respektu zpět," vyjádřil se Trump na sociálních sítích.

Detaily hodlá oznámit ve středu v deset večer středoevropského času, takže nikdo zatím neví, přesně jakou sazbou USA zatíží jednotlivé komodity nebo státy. Že se ale Evropa a včetně Česka novým tarifům nevyhne, je jisté. I proto, že Trump má částečně pravdu - v některých oblastech, například automobilovém průmyslu, je skutečně dovoz z USA do EU zatížen víc - clem ve výši deseti procent -, zatímco evropští vývozci do USA dosud platili jen 2,5 procenta.

Českou ekonomiku sice také táhne export aut, ale na rozdíl od Slovenska nebo Německa máme výhodu, že produkty mladoboleslavské Škody Auto, nošovického Hyundai nebo peugeoty z Kolína směřují do USA jen z malé části. Velcí evropští dovozci aut do Ameriky však mají mnoho subdodavatelů i z Česka. A tihle tuzemští subdodavatelé mohou být tedy ohroženi vlivem snížení prodejů evropských automobilek v USA víc než výrobci kompletních aut z Česka.

Podle poradce prezidenta a hlavního analytika společnosti Deloitte v Česku Davida Marka by sice nedošlo k razantnímu zavírání firem a propouštění, ale částečně by se to tímto způsobem projevit mohlo.

"Nešlo by o efekt těch samotných cel, spíš by to mohla být ta poslední kapka, která by se přidala k existujícím potížím. Na přelomu roku už některé firmy z automobilového průmyslu oznámily, že omezují své kapacity kvůli slabé poptávce ze západní Evropy. A pokud by poptávka ještě víc zeslábla vlivem zvýšení cel, byla by to další přítěž navíc. A další omezování kapacit, což by znamenalo tlak na propouštění," uvedl Marek pro Aktuálně.cz.

Celkový dopad zvýšení amerických cel by se podle Marka mohl u nás projevit přinejhorším poklesem v řádu desetin procenta z celkového HDP.

Na český celkový export by americká cla možná neměla příliš viditelný dopad. Horší situace se očekává v Německu. Německý institut Ifo vyčíslil, že pokud by Evropská unie nepřistoupila k žádným protiopatřením, export z Německa by klesl o 2,4 procenta. "Potenciálně se to dotkne více než poloviny veškerého německého exportu do Spojených států," uvedla expertka Ifo na mezinárodní obchod Lisandra Flachová.