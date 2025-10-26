Ekonomika

Trump zvýšil Kanadě, protože včas nestáhla reklamu, které ho naštvala

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump se rozhodl zvýšit Kanadě dosud platná cla o deset procentních bodů kvůli tomu, že kanadská provincie Ontario nestáhla dříve reklamu, která se proti clům staví.
Prezident USA Donald Trump, před obrazem bývalého prezidenta USA Ronalda Reagana. Archivní foto.
Prezident USA Donald Trump, před obrazem bývalého prezidenta USA Ronalda Reagana. Archivní foto. | Foto: Reuters

Trumpovu nevoli vzbudila reklama, v níž byl použit zvukový záznam, ve kterém někdejší americký prezident Ronald Reagan kritizuje zavádění cel, varuje před nebezpečím nárůstu nezaměstnanosti v jejich důsledku a vyzdvihuje výhody volného obchodu. Kvůli spotu Trump v týdnu oznámil, že ukončuje veškerá obchodní jednání se sousední zemí.

Související

Neúprosný shutdown. Milionům Američanů hrozí, že přijdou o potravinové dávky

Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj

Premiér Ontaria Doug Ford pak uvedl, že jeho provincie reklamu stáhne, aby mohla být obchodní jednání obnovena. Reklamní kampaň podle něj splnila svůj účel, když nejvyšší možnou měrou oslovila americké publikum. Ke stažení reklamy má ale dojít až po víkendových přenosech Světové série baseballu.

Nově dal Trump najevo přesvědčení, že vysílání reklamy mělo skončit okamžitě. Protože podle něj reklama výrazně překrucuje fakta, zvyšuje cla na zboží z Kanady o deset procentních bodů nad současnou úroveň.

Například server televize CNN už dříve poznamenal, že reklama nebyla lživá, jak tvrdil Trump, ale jen editovaná, a tedy použila část vyjádření Reagana, který však skutečně cla kritizoval.

 
Mohlo by vás zajímat

Trump-mírotvůrce. Premiéři znesvářených zemí podepsali dohodu o příměří

Trump-mírotvůrce. Premiéři znesvářených zemí podepsali dohodu o příměří

Neúprosný shutdown. Milionům Američanů hrozí, že přijdou o potravinové dávky

Neúprosný shutdown. Milionům Američanů hrozí, že přijdou o potravinové dávky

Lidé užívající nástroje AI mají větší sklon podvádět. A umělá inteligence jim pomáhá

Lidé užívající nástroje AI mají větší sklon podvádět. A umělá inteligence jim pomáhá

Emisní povolenky podle expertů zdraží zateplené nemovitosti, starší zlevní

Emisní povolenky podle expertů zdraží zateplené nemovitosti, starší zlevní
ekonomika Aktuálně.cz Obsah Donald Trump clo zahraničí Kanada USA

Právě se děje

před 7 minutami
Od klavíru k Marsu. Mladá česká vědkyně míří do vesmíru, už teď radí NASA

Od klavíru k Marsu. Mladá česká vědkyně míří do vesmíru, už teď radí NASA

I z malé země se dá mířit vysoko. Třeba až ke hvězdám. To dokazuje mladá česká vědkyně Lucie Ráčková z Masarykovy univerzity v Brně.
Aktualizováno před 21 minutami
Žádný mír, žádné setkání. Rozmrzelý Trump odhalil Putinovi svou strategii

ŽIVĚ
Žádný mír, žádné setkání. Rozmrzelý Trump odhalil Putinovi svou strategii

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 22 minutami
Studie: Více než pětina dětí má nadváhu. Největší hrozbu ale skrývají štíhlé dívky

Studie: Více než pětina dětí má nadváhu. Největší hrozbu ale skrývají štíhlé dívky

Nadváha a obezita je častější u dětí z ekonomicky slabších rodin a z malých obcí.
před 29 minutami
Trump-mírotvůrce. Premiéři znesvářených zemí podepsali dohodu o příměří

Trump-mírotvůrce. Premiéři znesvářených zemí podepsali dohodu o příměří

Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, která má zajistit trvalý klid zbraní po červencovém přeshraničním konfliktu.
před 37 minutami
"Opravdu to není sranda." Rozšířená a podceňovaná nemoc má téměř neviditelné příznaky
3:30

"Opravdu to není sranda." Rozšířená a podceňovaná nemoc má téměř neviditelné příznaky

Milion lidí trápí nemoc, která je téměř neviditelná.
Aktualizováno před 44 minutami
Pastrňák ve vzájemném souboji předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu vyhráli

Pastrňák ve vzájemném souboji předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu vyhráli

Hokejisté Bostonu i díky jedné asistenci Davida Pastrňáka porazili 3:2 Colorado a ukončili šestizápasovou sérii porážek v NHL.
před 48 minutami
Nosková padla ve finále v Tokiu. Bencicová si po deseti letech spravila chuť

Nosková padla ve finále v Tokiu. Bencicová si po deseti letech spravila chuť

Linda Nosková zůstala v Tokiu těsně pod vrcholem. Ve finále turnaje WTA Pan Pacific Open podlehla Švýcarce Belindě Bencicové 2:6, 3:6.
Další zprávy