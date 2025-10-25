Zahraničí

Neúprosný shutdown. Milionům Američanů hrozí, že přijdou o potravinové dávky

před 52 minutami
Na 42 milionům Američanů závislým na potravinových dávkách hrozí, že je na začátku listopadu nedostanou. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa příští měsíc neuvolní nouzové fondy na financování největšího programu boje proti hladu v zemi, pokud v té době stále nebude schváleno financování vlády Kongresem a takzvaný shutdown bude pokračovat.
Bílý dům viní zákonodárce z Demokratické strany Trump.
| Foto: Reuters

Program přitom do konce měsíce vyčerpá dostupné finance. Píše o tom server Politico s odvoláním na memorandum ministerstva zemědělství, které program benefitů spravuje.

Ministerstvo zemědělství uvedlo, že nesáhne kvůli financování programu do nouzového fondu, ve kterém je přibližně pět miliard dolarů (104,6 miliardy Kč). Částka by nestačila na pokrytí veškerých listopadových dávek, na které by vláda potřebovala devět miliard dolarů (188,3 miliardy Kč), píše Politico. I kdyby z nouzového fondu nyní začala čerpat, trvalo by týdny, než by peníze rozdělila, což znamená, že většina Američanů s nízkým příjmem by listopadové dávky stejně nedostala, míní server.

Demokraté v Kongresu a organizace zabývající se bojem proti hladu společně vyzvali Trumpovu administrativu, aby zajistila přísun potravinové pomoci i v listopadu. Podle některých z nich má federální vláda ze zákona povinnost čerpat peníze na potravinový program z jiných fondů. Představitelé vlády však serveru Politico sdělili, že čerpání těchto prostředků by neponechalo peníze pro mimořádné situace v budoucnosti a další důležité programy potravinové pomoci.

Bílý dům viní zákonodárce z Demokratické strany z výpadku financování, jelikož při hlasování v Senátu opakovaně zablokovali návrhy zákona o dočasném financování vlády předložený republikány, který už schválila Sněmovna reprezentantů. Demokraté v Senátu za jeho podporu požadují ústupky ve formě zrušení škrtů ve zdravotním pojištění, které republikáni nejsou ochotni akceptovat. Federální vláda nemá schválené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok.

Federální dávky určené na nákup jídla pro Američany s nízkým příjmem se oficiálně jmenují Program doplňkové potravinové pomoci (SNAP), nadále je ale tato pomoc běžně nazývána starším názvem jako potravinové lístky. Od 90. let začaly USA původní papírové lístky postupně nahrazovat předplacenými platebními kartami, i tak ale starší název přetrval.

 
Federální dávky určené na nákup jídla pro Američany s nízkým příjmem se oficiálně jmenují Program doplňkové potravinové pomoci.
