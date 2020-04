Trump zvažuje cla na dovoz ropy, chce předejít ekonomické krizi v domácí energetice

Americký prezident Donald Trump řekl, že by zavedl cla na cizí ropu, pokud by to bylo nutné pro ochranu domácího ropného průmyslu. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na sobotní tiskovou konferenci v Bílém domě, v níž se Trump věnoval převážně pandemii ve Spojených státech.

"Kdybych měl uvalit clo na ropu přicházející zvnějšku (…) k ochraně tisíců a desítek tisíc zaměstnanců v energetice a našich velkých společností, udělám vše, co budu muset udělat," řekl Trump. Nízké ceny ropy podle něj "bolestivě dopadnou na mnoho pracovních míst". Související Válka s koronavirem Ameriku nesjednotí. Naopak, rozevře její bolavé rány V pátek americký prezident uvedl, že se nepřiklání k tomu, aby byla zavedena cla na ropu z Ruska či Saúdské Arábie. "Je to volný trh. Vyřešíme to," řekl novinářům poté, co se sešel s vedením velkých ropných společností jako Exxon Mobil a Chevron. "Nakonec se o to postará trh," dodal. Cla tehdy označil za nástroj, který lze použít. Ceny ropy za poslední měsíc klesly o více než polovinu a propadly se až nejníže za 18 let. Propad poptávky kvůli nemoci covid-19 přichází ve stejnou chvíli, kdy se ropný trh musí vypořádat s nečekaným sporem mezi Ruskem a Saúdskou Arábií, kvůli kterému je trh zaplaven ropou.