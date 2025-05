Stavba části D11 zatím bude stát, musí se vyřešit uložení radioaktivního popílku

Stavba 300 metrů dlouhého úseku dálnice D11 u Trutnova, kde byla zjištěna zvýšená přírodní radiace, zatím bude stát. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) musí vyřešit, jak naloží s popílkem v trase stavby, který má zvýšenou radioaktivitu. Lidem na místě stavby nebezpečí nehrozí. Termín dokončení celého úseku dálnice o délce 21 kilometrů v roce 2028 ohrožen není.

Práce v dotčeném úseku ŘSD preventivně pozastavilo, když se u některých vzorků ze stavby objevily hodnoty radioaktivity až patnáctkrát vyšší proti běžným hodnotám. Pozastavení prací ŘSD oznámilo ve čtvrtek. V pátek odebrali vzorky ze stavby inspektoři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Zjistili, že radioaktivita je mírně zvýšená jen u některých z nich. Úřad v úterý uvedl, že naměřená přírodní radiace není důvodem pro další omezení stavby dálnice.

Silničáři nyní řeší, jak naložit s asi 30 000 metry krychlovými popílku z haldy před budoucím portálem dálničního tunelu Poříčí. Popílek pochází ze spáleného hnědého uhlí v poříčské elektrárně. Obsahuje radionuklidy draslíku, thoria a radia.

ŘSD si najmulo specializovanou firmu, která bude pokračovat v odebírání vzorků a jejich vyhodnocování. "Podle toho, jaké výsledky vyjdou, se domluvíme, jak dál," uvedl ředitel odboru radiační ochrany v průmyslu SÚJB Jiří Havránek. Nevyloučil, že popílek by mohl být uložen na běžnou skládku komunálního odpadu, pokud by v něm nebyly zjištěny jiné závadné látky, například chemikálie. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla by se část materiálu mohla využít i na stavbě dálnice.

Stavba 21 kilometrů dlouhého úseku dálnice D11 za 11,7 miliardy korun bez DPH začala loni v říjnu. Do provozu by měl být uveden na jaře 2028. Má 28 mostů, dva tunely a tři mimoúrovňové křižovatky. Buduje ji sdružení v čele se společností MI Roads. Stavbu v minulosti zdržovaly spory o vítězství v tendru.