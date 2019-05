Sítě 5G mohou rušit předpověď počasí, varují meteorologové. Nesmysl, uklidňuje expert

Podle některých odborníků na počasí mohou mít meteorologické radary a družice už brzy problémy rozpoznat bouřkové mraky. Důvodem je síť 5G, kterou plánují státy po celém světě během nejbližších let budovat. Obavy vědců sdílí například i Český hydrometeorologický ústav.

Podle prestižního vědeckého časopisu Nature se meteorologové v současnosti obávají, že vybudování páté generace bezdrátových mobilních systémů by mohlo narušovat sběr dat, který provádí meteorologické družice.

"Jedná se o reálný problém - skutečně sítě 5G budou využívat i frekvence, které jsou využívány meteorologickými družicemi, jak současnými, tak budoucími," vysvětlil pro Aktuálně.cz Martin Setvák z Českého hydrometeorologického ústavu. Jeho slova potvrdil i Rostislav Kocman, tiskový mluvčí ISP Alliance, která je volným sdružením českých lokálních telekomunikačních operátorů.

Podle Kocmana ovšem k problémům nedojde, pokud budou všechny zainteresované úřady plnit své povinnosti. "Jde o to, že meteorologické radary používají nějaká volná frekvenční pásma, aby zjistily bouřkový mrak. Do současnosti jsou ty frekvence pro 5G volné, takže je možné, že je využívají meteorologické radary," říká.

Kocman ale dodává, že ve chvíli, kdy se začnou 5G sítě stavět, tak bude potřeba toto zkoordinovat. V praxi to znamená, že musí věc řešit státní regulátor. "V Česku to bude Český telekomunikační úřad, ale v Evropě se to bude řešit centrálně. Tyto instituce budou muset rozhodnout, že některé frekvence se využívají pro radary a tyto frekvence nebudou operátoři využívat. Takže by k problémům nemělo dojít."

O tom, že se kvalita předpovědí počasí v Česku nezhorší, je přesvědčen také tiskový mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina. "V Česku se 5G sítě budou stavět na kmitočtech 700 MHz, kde žádné rušení meteorologických družic nehrozí," vysvětlil na dotaz Aktuálně.cz.

Podle magazínu Nature předpovídají satelity srážky podle množství vodní páry v atmosféře. Teoreticky by tak mohlo hrozit, že by mobilní signál mohly satelity špatně vyhodnocovat právě jako vodní páry.

"Podle mě je toto varování spíše varováním od meteorologů, aby se na ně nezapomnělo, nebo jim někdo nepřikázal, aby odevzdali funkce," dodává k článku v Nature Kocman.