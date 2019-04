Nejdřív Žižkov, poté Cukrák. Vypínání televizního vysílání se blíží, lidé si připlatí

Vypínání sítí pro digitální televizní vysílání DVB-T začne na konci letošního listopadu. Jako první přestanou signál šířit Žižkovský vysílač a Cukrák. Vypínání souvisí s přechodem na nový standard DVB-T2, který souvisí s potřebou uvolnit část frekvencí v pásmu 700 MHz pro rychlé mobilní sítě. Uvedli to zástupci Českých Radiokomunikací na dnešní tiskové konferenci.

Z Cukráku a Žižkovského vysílače bude nejprve 27. listopadu ukončeno vysílání multiplexu České televize. Postupně se budou vypínat vysílače i v dalších regionech, a to jak v síti ČT, tak i ve vysílací síti Českých Radiokomunikací a dalších operátorů. Síť ČRa, která zahrnuje programy Novy, Primy nebo Barrandova, zahájí vypínání 8. ledna příštího roku. Přechod na nové sítě ve standardu DVB-T2 by měl být kompletně hotový do konce června 2020.

Podle průzkumu Nielsen Admosphere ví o přechodu na DVB-T2 83 procent diváků. Připraveno na přechod je pak 43 procent domácností, které vlastní přijímač podporující technologii. Je to výrazný nárůst oproti čtvrtině před koncem roku 2018. V současnosti je na trhu kolem 2000 certifikovaných televizorů a set top boxů.

Podle ředitele strategie a regulace ČRa Marcela Procházky vyjde domácnost přechod z DVB-T na DVB-T2 nejméně na 550 Kč, což je cena nového set top boxu. Lze přitom využít stávající anténu. "Věříme, že ministerstvo průmyslu a obchodu udělá alespoň na podzim informační kampaň. Zatím tu kampaň děláme jen my. Chystáme také vlastní celostátní informační kanál, kde budou ve smyčce technické informace o přechodu," uvedl.

Celý přechod na DVB-T2 podle Procházky vyjde na zhruba jednu miliardu korun. "Z toho asi tři čtvrtiny jdou za Českými Radiokomunikacemi," dodal.

Po celou dobu přechodu bude zajištěný televizní signál prostřednictvím tzv. přechodových sítí, které šíří signál veřejnoprávních i komerčních programů v novém standardu DVB-T2 po celou dobu přechodu a zaniknou až v době spuštění finálních sítí DVB-T2.

Téměř polovina lidí očekává od přechodu na DVB-T2 možnost sledovat programy v HD kvalitě. V HD kvalitě bude bez poplatku vysílat většina z více než 30 kanálů, například všechny programy ČT, dále kanály Seznamu nebo některé stanice Barrandova. Nova a Prima ve výčtu bezplatně šířených HD kanálů není.

Prima podle mluvčí Gabriely Semové nikdy neplánovala na platformě DVB-T2 vysílat zdarma v kvalitě HD. "Diváci tak v rámci pozemního vysílání DVB-T2 budou moci sledovat zdarma vysílání kanálů skupiny Prima ve kvalitě SD+.

Jak nový signál chytit? Ke sledování televize v přechodové síti DVB-T2 musí domácnosti své televize přeladit . Moderní přístroje umožňují přeladění automatické, u těch starších je třeba to provést manuálně.

. Moderní přístroje umožňují přeladění automatické, u těch starších je třeba to provést manuálně. Obyvatelé rodinných domů nemusí přenastavovat své televizní antény. Tomu se ale nevyhnou lidé žijící v činžovních domech, kde musí společné antény přenastavit televizní technici.

Vzhledem k tomu, že nový televizní signál bude nejprve fungovat v přechodové síti a až pak v té stálé, bude se muset přeladění provést nadvakrát .

. Nejprve se tedy televize přeladí na přechodovou síť DVB-T2, k čemuž musí dojít do konce června 2020. Do února 2021 pak musí proběhnout přeladění druhé, aby mohli diváci televizi sledovat ve finální verzi nového televizního vysílání.

Nasmlouvané kapacity v DVB-T2 hodlá skupina Prima využít pro spuštění dalších kanálů, jako například CNN Prima News, nebo realizovat spuštění placené televize na této platformě prostřednictvím operátora, který dojedná podmínky napříč trhem a novou placenou televizní službu na trh uvede," řekla ČTK.

Platforma navíc umožní služby, jako je zpožděné přehrávání, přístup do archivů nebo propojení TV s internetem. Oproti stávajícím DVB-T sítím by se měla zlepšit kvalita signálu i rozsah pokrytí.

Pozemní TV vysílání, které je bezplatné, je v tuzemsku stále převažující platforma pro příjem televizního signálu. O přechodu na jiný typ televizního příjmu, tedy satelit, kabelovou TV nebo IP TV, uvažují v souvislosti se zaváděním DVB-T2 asi dvě procenta diváků.