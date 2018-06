Sankce za nedodání účetní uzávěrky by se mohly zpřísnit. Hospodářská komora má k návrhu výhrady

Cílem má být zrušení neaktivních společností, které nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost a existují pouze formálně.

Praha - Sankce za nedodání účetní uzávěrky do sbírky listin by se pro firmy měly zpřísnit. Počítá s tím novela zákona o obchodních korporacích, kterou dnes schválila vláda. Vyplývá to z informací na internetových stránkách vlády.

V krajním případě může být firma podle návrhu kvůli nedodání uzávěrky i zrušena bez likvidace. K návrhu má výhrady Hospodářská komora ČR. Novelu ještě musí schválit Parlament a podepsat prezident.

Cílem je podle materiálu zabránit existenci neaktivních společností, tedy firem, které nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost a existují pouze formálně.

Stávající úprava umožňuje podle materiálu postihovat obchodní korporace za nepředkládání listin jen v omezené míře, v úvahu přichází pouze ukládání pořádkové pokuty nebo zrušení obchodní korporace s likvidací. "Navrhovaná úprava umožňuje za splnění určitých podmínek zrušit obchodní korporaci i bez likvidace. Jedná se o méně nákladný a pro rejstříkové soudy méně zatěžující způsob postihu neaktivních společností," uvádí materiál.

Hospodářská komora dnes upozornila, že stát neprovedl analýzu stávajících sankcí. "Pokud se prokáže, že stát dostatečně nevyužívá současné nástroje, Hospodářská komora ČR nevidí racionální důvod, proč by měl vůči podnikům přitvrzovat," uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.

V této souvislosti Hospodářská komora ministerstvům a jiným ústředním orgánům státní správy doporučuje, aby provedly revizi povinností, které podnikatelům stát ukládá, aby zjistily, zda takové údaje vůbec potřebují. Příkladem, je otázka, zda sám stát k něčemu potřebuje tak citlivé dokumenty, jako jsou třeba detailní výroční zprávy a úplné účetní závěrky podniků, a zda je schopen s nimi vůbec pracovat.

Postih neaktivních společností pro nezakládání účetních závěrek není podle materiálu v zahraničních úpravách ničím neobvyklým. Schválený návrh se podle dokumentů inspiroval francouzským a estonským zákonem.