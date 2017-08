Samsung představil nový obří telefon Galaxy Note 8. Do prodeje půjde v polovině září

AKTUALIZOVÁNO před 37 minutami

Samsung v centru Manhattanu ve středu představil nový telefon s názvem Galaxy Note 8. Obří mobil nabídne výrazné zlepšení proti Galaxy S8. Note 8 bude první telefon výrobce s duálním foťákem a 6 GB operační paměti. V prodeji bude v polovině září za 26 999 korun. Zákazníci, kteří si telefon předobjednají u vybraných prodejců, k němu v ceně dostanou i dokovací stanici DeX.

New York - Samsung v centru Manhattanu představil nový obří telefon Galaxy Note 8. Podle očekávání jde o skvěle vybavený stroj s velkým displejem, dotykovým perem a velkou dávkou operační paměti. Při představení Samsung připomněl také to, že nový telefon obsahuje baterie, které procházejí nejpřísnějším testováním na trhu.

Firma připomenula historii řady Note a poděkovala fanouškům, že odpustili problémy Galaxy S7 a zůstali značce věrní. "Nikdo nezapomene na to, co se stalo loni. Já bych zapomněl rád. Nezapomenu ale ani na reakce fanoušků, kterým děkuji za zachování přízně," uvedl šéf amerického Samsungu. Firma dokonce začala prodávat Note 7 v upravené verzi s menší baterií jako "fanouškovskou edici".

Dominantou telefonu Galaxy Note 8 je "Infinity Display" známý z Galaxy S8 a S8+. Samsung displejem téměř bez rámečků odstartoval trend, kterého se chytila většina konkurence včetně Applu, který chystá bezrámečkový iPhone 8.

Právě nový iPhone s OLED obrazovkou má být největším konkurentem Galaxy Note 8. Samsung se chce odlišit nejen dotykovým perem, ale obecně důrazem na schopnost telefonu nahradit notebook.

V případě Note má displej úhlopříčku 6,3", to je pouze o 2,5 milimetru více než v případě Galaxy S8+. Rozlišení displeje zůstalo na hodnotě 2960 x 1440 bodů. Srdcem telefonu je procesor Exynos vlastní výroby známý z Galaxy S8, Samsung jej ale doplnil 6 GB operační paměti. Díky tomu telefon působí svižnějším dojmem a měl by si rychlost zachovat i při běhu většího počtu aplikací a zejména při práci v režimu "počítače" po připojení k dokovací stanici DeX. Vnitřní úložiště má kapacitu 64 GB, stejnou jako u Galaxy S8, zůstává i možnost použít paměťové karty s kapacitou až 256 GB.

Možnost spouštět aplikace v "počítačové" formě na velké obrazovce nabídly už telefony Galaxy S8 a S8+. I přes omezenou nabídku aplikací, které tento režim nativně podporují, je DeX použitelný při delší editaci dokumentů, propojení s externím displejem a klávesnicí je jednoduché a funkční. I Galaxy S8 ale při delším používání byl znát limit operační paměti, to by měla Note 8 vylepšit.

Potvrdily se také spekulace o dostupnosti dvousimkové verze, kterou ocení cílová skupina manažerů na služebních cestách mimo EU, ale i v běžném provozu, když do jednoho telefonu budou moci vložit služební i soukromou SIM nebo ke klasické SIM přidají čistě datovou kartu.

Fotoaparát s dalekohledem

Nejvýraznější novinkou z pohledu běžného uživatele je duální fotoaparát, který nabízí dva oddělené snímače. Samsung zvolil variantu, na kterou vsadil Apple, tedy klasický fotoaparát s vysokou světelností a druhý s optickým zoomem respektive dvojnásobným přiblížením. Tento snímač ale spolupracuje s méně světelnou optikou, takže snímky z něj nebudou vždy tak detailní jako z hlavního fotoaparátu.

Proti konkurenci navíc Samsung nabízí optickou stabilizaci i u "zoomového" objektivu a nabízí možnost ruční kontroly nad rozostřením pozadí v portrétním režimu. Tentokrát Samsung použil dokonce i přímé srovnání s iPhonem, aby kvality Note 8 zdůraznil.

Samsung u fotoaparátu nabízí zajímavou funkci snímání oběma kamerkami najednou. To znamená, že i v případě použití optického zoomu máte k dispozici "zálohu" v podobě tradičního širokoúhlého záběru.

Vedle fotoaparátů s horizontálním uspořádáním zůstává čtečka otisků prstů, která doplňuje systém snímání oční duhovky a v praxi je stále primárním způsobem odemykání telefonu, alespoň podle našich zkušeností s Galaxy S8 Plus.

Software bez překvapení

Slib Googlu o rychlejším nasazení nového Androidu naznačoval, že bychom se mohli dočkat překvapení v podobě Androidu Oreo pro nově uváděné telefony. Samsung nicméně zůstal u Androidu 7.0, který má i Galaxy S8. To je škoda, aktualizace na nový systém by ale měla v ideálním případě dorazit ještě do konce tohoto roku.

Samsung nicméně i v porovnání s Galaxy S8 přidal několik nových funkcí spojených s dotykovým perem a velkou obrazovkou. Nejpraktičtěji vypadá možnost předem nastavit dvojice aplikací, které chcete používat souběžně, každou na polovině obrazovky. Po nastavení je spustíte jedním tlačítkem a nemusíte nastavovat jejich souběh na jedné obrazovce.

Součástí softwarové výbavy je také chytrý asistent Bixby s vyhrazeným tlačítkem na boku telefonu. Dojmy z používání Bixbyho jsou rozporuplné, hlasové ovládání v češtině nenabízí a jeho možnosti jsou dost omezené. Nejpraktičtější jsou funkce spojené s fotoaparátem a rozšířenou realitou. Ty ale v lepší podobě nabízí Google u svého Asistenta a aplikace Google Goggles.

Galaxy Note 8 bude v prodeji v polovině září za 26 999 korun. Zákazníci, kteří si telefon předobjednají u vybraných prodejců, k němu v ceně dostanou i dokovací stanici DeX. K vidění přitom Galaxy Note 8 bude v Česku již tento týden ve značkových prodejnách mobilních operátorů, v prodejnách Samsungu a u vybraných partnerů.