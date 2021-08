Růst cen stavebnin se zastaví nejdříve v řádu měsíců, možná i let, míní analytici

Aktuální růst cen stavebních materiálů se zastaví nejdříve v horizontu několika měsíců, možná i let. Na trhu se střetly omezená nabídka a zvýšená poptávka. Nabídka je omezená kvůli uzavřeným dolům a dopravním cestám. Podle analytiků poptávka roste po dlouhodobém omezení prací kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Podle vyjádření zástupců stavebních firem vzrostly ceny oceli a izolačních materiálů meziročně až o 100 procent, u některých výrobků ze dřeva ještě více. Jak uvedli, stavebních materiálů je nedostatek, prodlužují se dodací lhůty a budoucí vývoj se dá těžko odhadnout.

Z údajů skupiny Metrostav vyplývá, že například stavební dřevo od září 2020 do konce května 2021 zdražilo až o 160 procent, betonářská ocelová výztuž téměř o 100 procent, pěnový polystyren EPS o 83 procent. Podle dat z webových stránek prodejců stavebních materiálů stojí kilogram výztuže v závislosti na šířce 50 až 70 korun. Balení s pěti deskami polystyrenu o šířce 50 milimetrů se dá pořídit zhruba za 90 korun. Akustická cihla se šířkou 190 milimetrů stojí kolem 70 korun.

"Dnešní zpráva ČSÚ o meziročním růstu cenové hladiny o 3,4 procenta způsobila dvě různá překvapení. Finanční trhy překvapilo, že inflace je tak vysoká. Stavebníky překvapilo, že inflace je tak nízká. Ceny stavění tvoří jen relativně malou část spotřebního koše. Ale o to varovnější vývoj cen ve stavebnictví je. Zatím je to 'tichý zabiják', který se do běžně měřené inflace nepropsal, ale nakonec se propíše a už bude pozdě," sdělil analytik společnosti Natland Petr Bartoň.

Ceny stavebních materiálů budou podle něj nadále růst, protože se vzácně spojily omezená nabídka a zvýšená poptávka. "Omezenou nabídku způsobují uzavřené doly a dopravní cesty. Téměř všude na světě pracují v dolech zahraniční pracovníci z okolních chudších zemí. Ti se nyní kvůli omezením mají problém dostat přes hranice zpět na pracoviště. Stejně tak se námořníci mají problém dostat na nákladní lodě," uvedl dále Bartoň.

Na straně poptávky podle něj působí jednak drobné stavební práce u lidí, kteří kvůli opatřením zůstávali doma. "Je to, jako když všude během lockdownů došlo droždí na domácí pečení, jen v nesrovnatelně větším a závažnějším měřítku," podotkl Bartoň. Jako další důvod zvýšené poptávky označil velké státní investice do výroby v Evropě nebo Americe. "Jednou se růst cen zastaví, ale až v horizontu několika měsíců, možná i let. Bude to znamenat zprovoznění dopravních lodí, a vyšší investice do rozšíření stávajících dolů, případně znovuotevření mezitím uzavřených," doplnil Bartoň.

Podle analytika ČSOB Petra Dufka vysoké ceny stavebních materiálů nepřímo ovlivňují ohodnocení realit na trhu. "Ceny samotného materiálu se do inflace teprve začnou promítat. V celkové inflaci, která vychází z průměrného koše průměrné domácnosti, to moc vidět nebude. Ale ten, kdo toto zboží, jako například dřevotřískové desky nebo sádrokarton, nakupuje, si výrazně připlatí," sdělil Dufek.

Jak dále uvedl, zatím není důvod očekávat, že by se situace v nejbližších měsících mohla viditelně zlepšit. "Možná až příští rok, kdy se napětí na trhu zmírní, by mohly ceny korigovat. Tak levně, jako třeba loni, však už nejspíš nebude," dodal Dufek.