Pošta od příštího roku zdraží SIPO, používají ho téměř tři miliony lidí

Obstarávání inkasa (SIPO - Sdružené inkaso plateb obyvatelstva) už nebude v seznamu finančních činností, které jsou podle zákona osvobozené od daně. "Služba SIPO již nebude osvobozena od daně z přidané hodnoty, ceny budou proto navýšeny o DPH ve výši 21 procent," uvedla pošta.
Platba SIPO na poštovní přepážce v hotovosti tak od Nového roku zdraží na 34 korun za současných 28 korun, se Zákaznickou kartou na 27 korun z dosavadních 22 korun. Kdo platí SIPO bezhotovostně inkasem z účtu a stačí mu potvrzení e-mailem, zaplatí nově sedm korun místo pěti.
SIPO umožňuje sloučit několik pravidelných inkasních příkazů od různých společností do jediné platby, která je automaticky stržena z účtu plátce. Nejčastěji slouží k pravidelným platbám, tedy například nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků a podobně. Před rozšířením internetového bankovnictví bylo SIPO nejjednodušším způsobem hrazení inkasa.