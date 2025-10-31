Ekonomika

Pošta od příštího roku zdraží SIPO, používají ho téměř tři miliony lidí

před 19 minutami
Platba SIPO na poštách od příštího roku zdraží o dvě až šest korun. Důvodem je konec osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH), které loni schválili poslanci. Vyplývá to z informací na webu České pošty a serveru Peníze.cz.
Česká pošta (ilustrační foto)
Česká pošta (ilustrační foto) | Foto: Libor Fojtík

SIPO umožňuje sloučit několik pravidelných inkasních příkazů, může být například k platbám nájemného, elektřiny, plynu a vody. Službu SIPO využívají téměř tři miliony lidí.

Obstarávání inkasa (SIPO - Sdružené inkaso plateb obyvatelstva) už nebude v seznamu finančních činností, které jsou podle zákona osvobozené od daně. "Služba SIPO již nebude osvobozena od daně z přidané hodnoty, ceny budou proto navýšeny o DPH ve výši 21 procent," uvedla pošta.

Platba SIPO na poštovní přepážce v hotovosti tak od Nového roku zdraží na 34 korun za současných 28 korun, se Zákaznickou kartou na 27 korun z dosavadních 22 korun. Kdo platí SIPO bezhotovostně inkasem z účtu a stačí mu potvrzení e-mailem, zaplatí nově sedm korun místo pěti.

SIPO umožňuje sloučit několik pravidelných inkasních příkazů od různých společností do jediné platby, která je automaticky stržena z účtu plátce. Nejčastěji slouží k pravidelným platbám, tedy například nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků a podobně. Před rozšířením internetového bankovnictví bylo SIPO nejjednodušším způsobem hrazení inkasa.

 
