Ekonomika

Polští pohraničníci se potýkají s balony z Běloruska, pašeráci jimi posílají zboží

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Polští pohraničníci sloužící u hranic s Běloruskem zaznamenali od začátku roku více než stovku incidentů s balony, které slouží k pašování cigaret přes hranice.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Chadbalon

Občas takové balony způsobí škody, například v pondělí jeden poškodil střechu v obci Wysokie Mazowieckie, která se nachází 100 kilometrů od hranic. Policie na místě zabavila 30 tisíc neokolkovaných cigaret, informovala na svém webu zpravodajská televize TVN 24.

"Dříve tento problém nebyl až tak zjevný," řekla stanici majorka Katarzyna Zdanowiczová, která působí jako mluvčí pohraniční stráže. Stává se podle ní, že přes hranici najednou přelétá i více než deset balonů.

"Pašeráci hledají nové způsoby, jak nelegálně přepravit zboží, například cigarety z Běloruska do Polska. Pašovat přes zelenou hranici je komplikovanější a většina hraničních přechodů byla v regionu uzavřena. Před migrační krizí na hranicích s Běloruskem a válkou Ruska proti Ukrajině se pašování za pomocí balonů téměř nepoužívalo," dodala mluvčí.

Pohraničníci podle ní při zásazích souvisejících s balony zabavili cigarety v odhadované hodnotě 2,5 milionu zlotých (asi 14,25 milionu Kč).

Pašeráci vypouštějí balony vybavené vysílačem, aby lidé, kteří mají pašované zboží převzít, věděli, kde se balon nachází. Balony se vyrojí, jakmile fouká východní vítr, čili vítr vane směrem na západ. V takovém případě mají pohraničníci poplach. Pašeráky se jim totiž nejčastěji podaří chytit při přebírání zboží připoutaného k balonu.

V zájmu úspěšných zásahů mluvčí odmítla odpovědět na otázky, zda jsou pašeráci schopni odhadnout, kde balon přistane, nakolik jsou závislí na směru větru a na sledování signálu z vysílače.

Související

Pokuta 48 milionů. Čecha chytili při pašování cigaret, Francie mu vyměřila trest

Celní správa pašované cigarety.

Migrační krize, kterou v roce 2021 vyvolalo Bělorusko, když napomáhalo desítkám tisíc běženců s nelegálním překročením hranic do Polska, vedla k posílení ostrahy hranic a k výraznému poklesu množství pašovaných cigaret. Zatímco toho roku odhalila polská pohraniční stráž ještě 104 milionů krabiček pašovaných z Běloruska, v roce 2022 tento počet klesl na 18,7 milionu. V dalších letech pak však opět mírně vzrostl na 22,2 milionu, respektive na loňských 30,7 milionu.

Pokles z velké části přineslo polské rozhodnutí uzavřít většinu hraničních přechodů s východním sousedem, čímž se omezilo pašování autem a vlakem. Polsko také vybudovalo zdi a ploty a rozmístilo elektronické sledovací systémy podél velké části hranice, kam zároveň vyslalo tisíce vojáků, policistů a pohraničníků.

O opětovný vzestup pašování se podle médií postaraly nové metody. Pašeráci používají k nezákonné přepravě zboží přes hranice nejen meteorologické balony, ale i bezpilotní letouny a vory posílané po řece.

Sousední Litva, která kvůli migrační krizi rovněž posílila ostrahu hranice s Běloruskem, loni zaznamenala několik dronů použitých k přepravě až tisícovky krabiček cigaret. Dalším způsobem je posílání vorů, zamaskovaných jako kusy ledu, po vodě z Běloruska do Litvy. I vory v tomto případě bývají vybaveny vysílačem signálu GPS pro snadné určení jejich polohy.

 
Mohlo by vás zajímat

Nejasnosti kolem jaderné superzakázky. Pavel kvůli ní jednal s korejským prezidentem

Nejasnosti kolem jaderné superzakázky. Pavel kvůli ní jednal s korejským prezidentem

Stanjura "pustil chlup" dopravě. Schodek rozpočtu bude 286 miliard, kývla vláda

Stanjura "pustil chlup" dopravě. Schodek rozpočtu bude 286 miliard, kývla vláda

Superkrádež odhalena. Žena podvedla lidi o 1399 miliard, jak postupovala?

Superkrádež odhalena. Žena podvedla lidi o 1399 miliard, jak postupovala?

Trumpův nový tah se cly. USA zavádějí nová cla na řezivo a kuchyňské linky

Trumpův nový tah se cly. USA zavádějí nová cla na řezivo a kuchyňské linky
ekonomika Aktuálně.cz Obsah zahraničí Polsko pašování pašerák zboží podvod

Právě se děje

před 16 minutami
Nejasnosti kolem jaderné superzakázky. Pavel kvůli ní jednal s korejským prezidentem

Nejasnosti kolem jaderné superzakázky. Pavel kvůli ní jednal s korejským prezidentem

Prezident Petr Pavel popsal na dotaz Aktuálně.cz schůzku se svým jihokorejským protějškem k jadernému tendru.
před 17 minutami
Rychlá pomsta Noskové. Češka si povodila Rusku a je ve čtvrtfinále "tisícovky"
2:32

Rychlá pomsta Noskové. Češka si povodila Rusku a je ve čtvrtfinále "tisícovky"

Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do čtvrtfinále. Rusku Anastasiji Potapovovou dnes porazila 6:2, 6:4.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zelenskyj: Situace v Záporožské elektrárně je kritická, je to hrozba pro všechny

ŽIVĚ
Zelenskyj: Situace v Záporožské elektrárně je kritická, je to hrozba pro všechny

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Z laboratoře do stavu beztíže: všestranný Metoděj Svoboda inspiruje vrstevníky

Z laboratoře do stavu beztíže: všestranný Metoděj Svoboda inspiruje vrstevníky

Sedmnáctiletý Metoděj Svoboda je renesančním studentem. Přednáší, vede studentskou iniciativu, stíhá se věnovat vědě, vesmíru, sportu i umění.
před 1 hodinou

Elegantní v Hollywoodu, autentická v Evropě. Cotillardová je hvězdou bez skandálů

Elegantní v Hollywoodu, autentická v Evropě. Cotillardová je hvězdou bez skandálů
Prohlédnout si 14 fotografií
Marion Cotillardová v roli Solange d'Ayenové a Kate Winsletová jako Lee Millerová ve filmu Lee: Fotografka v první linii (2024).
Marion Cotillardová a Brad Pitt ve snímku Spojenci (2016).
před 1 hodinou
Odborníci potvrdili pravost Masarykova dopisu, zapsal ho tužkou jeho syn Jan

Odborníci potvrdili pravost Masarykova dopisu, zapsal ho tužkou jeho syn Jan

"Obálka je autentická. Všechny ukazatele nasvědčují tomu, že dokument psal ve 30. letech Jan Masaryk," uvedla historička Dagmar Hájková.
Aktualizováno před 1 hodinou
Mata Hari v banánové sukýnce. Josephine Bakerová byla špionka a adoptovala 12 dětí

Mata Hari v banánové sukýnce. Josephine Bakerová byla špionka a adoptovala 12 dětí

Přezdívali jí Černá perla. Provokovala svým polonahým tancem, ale taky se angažovala v odboji. Před 100 lety za jediný večer dobyla Paříž.
Další zprávy