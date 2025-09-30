Zahraničí

Pokuta 48 milionů. Čecha chytili při pašování cigaret, Francie mu vyměřila trest

Soud ve Francii poslal na 15 měsíců do vězení českého řidiče, v jehož kamionu celníci nalezli pašovaných 15 tisíc kartonů cigaret v hodnotě dvou milionů eur (48,6 milionu korun).
Zhruba dva miliony eur, což odpovídá tržní hodnotě zabavených cigaret, pak Čech musí jako pokutu zaplatit celní správě, uvedl portál France Bleu s tím, že český občan se proti verdiktu odvolá.

Celníci ve středu minulý týden zastavili nákladní vůz jednapadesátiletého Čecha ke kontrole na dálnici A7 spojující města Lyon a Marseille. Soud ve zrychleném řízení se konal v pondělí.

Čech podle francouzských médií vypověděl, že za jednu cestu s kontrabandem dostal 3000 až 4000 eur (až 97 tisíc korun). U soudu uvedl, že o velikosti pašované zásilky nevěděl. Zároveň ale přiznal, že nabídku pašovat dostal od jistého Poláka.

 
Další zprávy