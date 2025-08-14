Ekonomika

"Až tu bude někdo vládnout s Marťany." Povolenky zdraží život o (deseti)tisíce ročně

Miroslav Petr Petra Jaroměřská Miroslav Petr, Petra Jaroměřská
před 2 hodinami
S novými emisními povolenkami se zatím obchoduje jen na zkoušku a přes média a sociální sítě už létají na téma zdražení absurdní částky, které mají na jedné či druhé straně buď vyděsit voliče, nebo je naopak chlácholit. Zelené odpustky čeká start v roce 2027 a bolet budou. Žádný dnes učiněný odhad však nemusí nastat. Ale ani nemusí být chybný.
Foto: Aktuálně.cz

"Účet za Fialovo hrbení v Bruselu? Až 90 tisíc korun ročně na domácnost! Příští vláda musí ETS 2 zrušit od základu. Žádné zmírňování a žádné vzdávání se boje, jak navrhuje (ministr životního prostředí) Petr Hladík," pronesla nedávno předsedkyně poslaneckého klubu opozičního ANO Alena Schillerová.

Související

Stát chystá kompenzace za zdražení, o němž Fiala tvrdí, že ho nedopustí

Premiér Petr Fiala při debatě s lidmi ve Veselí nad Moravou, kde ho vedle podporovatelů čekali také kritici.

Emisní povolenky mají svojí vyšší cenou za fosilní paliva motivovat Evropany k přechodu na ta méně čoudící, méně škodlivá. Zelené odpustky - které budou muset od roku 2027 nakupovat dodavatelé fosilního benzinu, nafty, zemního plynu a uhlí - prodraží firmám a domácnostem tankování a vytápění domů a bytů ročně řádově o několik tisíc korun. 

Ale může to být i mnohonásobně víc. To dnes nikdo přesně neví. Jak tedy přišla exministryně financí Schillerová k sumě "až o 90 tisíc za rok"? "Jedná se o interní propočty, opřené o veřejné zdroje - například studii Trinity Bank," odpověděla Schillerová na dotaz Aktuálně.cz. 

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda označuje roční zdražení účtů za paliva u jedné domácnosti o 90 tisíc korun za politicky trochu zveličené, nikoli však nereálné. 

Ostatně ekonom Kovanda není žádný "troškař" a jeho analýzy, vycházející ze studií některých univerzit, uvádějí také závratně vysoké sumy zdražení, které může po zavedení systému povolenek (ETS 2) nastat. I když některé jednoduché kalkulačky, například na webu Kurzy.cz, uvádějí výrazně nižší emisní zdražení než hlavní ekonom Trinity Bank. 

Kovanda totiž došel při zohlednění počtů domácností vytápějících plynem a uhlím k růstu ceny pohonných hmot a vlivu na celkovou inflaci v částce 83 tisíc korun, což je vážený průměr, vycházející z ceny povolenky kolem 250 eur za tunu oxidu uhličitého. To je podle některých studií očekávatelná cena povolenky v období kolem roku 2030. 

"Logicky se tihle lidé přeorientují na jiné vytápění, ale pro desítky tisíc seniorů, kteří žijí třeba na vesnicích, z toho může být sociální problém," komentuje svá čísla Kovanda. 

O kolik mohou prodražit emisní povolenky roční spotřebu pohonných hmot a zemního plynu k vytápění

(středně velký rodinný dům se spotřebou 11 MWh plynu ročně, vůz na benzin 6,3 litrů/100 km, 15 tisíc km ročně)

cena povolenky

(eur/tunu CO2)

náklady na tankování

(nárůst v Kč)

náklady na vytápění

(nárůst v Kč)
30 2 100 2 000
45 3 200 3 000
80 5 600 5 200
100 7 000 6 600
200 14 100 13 100
Zdroj: Kurzy.cz

Na opačné straně je kalkulace z dílny ministerstva životního prostředí. Úřad ministra Petra Hladíka (KDU-ČSL) vyčíslil zdražení podle ceny povolenky 45 eur za tunu oxidu uhličitého na tři koruny u litru benzinu či nafty, o 200 korun za každou MWh spotřebovaného plynu a 300 korun za každý metrák uhlí. V součtu se jedná řádově o tisíce korun za rok. 

Související

Emisní povolenky rozloží unii, hádal se Vondráček s Hladíkem. Česko je nemůže odložit

Andrej Babiš, 2. kolo, prezidentské volby 2023, volby, kandidát, volební štáb, Radek Vondráček, Praha, domácí

Hladík tvrdí, že Česko dělá při vyjednávání v rámci Evropské unie vše pro to, aby cena povolenky nerostla nad hranici nad 45 eur za tunu. A stát chystá kompenzace pro ohrožené domácnosti. Zastavit ani odložit směrnici - jejíž základ položil v roce 2019 Andrej Babiš schválením Green Dealu a nynější vláda Petra Fialy ODS pak odhlasovala v roce 2023 -, už však nejde.

Členské země EU musejí směrnici transponovat do svých zákonů, pokud nechtějí riskovat sankce ze strany Evropské komise, žalobu k Soudnímu dvoru EU a hrozbu vysoké pokuty.

Zkrátka teď vše záleží na tom, za jak vysokou nebo nízkou cenu se budou povolenky po jejich startu od roku 2027 prodávat. Prodávají se na volném trhu a je to jak na burze: roste poptávka - firmy vypouštějí hodně tun oxidu uhličitého, a tedy musejí povolenky nakupovat - a tím pádem roste i cena. 

Související

Drahé povolenky? Podle ekonomky Horské lidé často nechtějí přiznat, že se mají líp

Plyn, ohřev vody, vytápění

V případě klesajícího zájmu o povolenky - když více firem emise naopak šetří - jejich cena klesne. První z obou variant je však pravděpodobnější.

Zdražení se odvine také od toho, jakou má ta která domácnost spotřebu plynu a uhlí k vytápění a kolik kilometrů ročně najede "fosilním" autem. 

Jiní ekonomové a experti z energetického oboru nad výpočty z dílny hnutí ANO trochu kroutí hlavou. Server Peníze.cz. roční celkové zdražení (v součtu u pohonných hmot a plynu či uhlí) až o 90 tisíc nebo i více korun připouští také. Pokud by ovšem cena povolenky vyšplhala až k 250 eurům, což je podle serveru ale extrémní odhad.

Až tu bude někdo vládnout s Marťany

Hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň soudí, že zdražení o 90 tisíc ročně je málo pravděpodobný extrém. Pravděpodobnější je, že by tu už v takové době někdo vládl s Marťany.  

"Zcela vylučitelné to bohužel není. Pokud může EU nařizovat ekologické cíle neslučitelné se současným vědeckým poznáním, může nakonec dát k dispozici tak málo povolenek s tak vysokou cenou, že je to neslučitelné se současným vědeckým poznáním o hustotě Marťanů ve vesmíru," vyjádřil se Bartoň.

Jsou tu i další odhady ekonomů. Například hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek se na základě statistických spotřeb průměrné domácnosti a ceně povolenky 45 eur (62 eur po započtení inflace po 5 letech od stanovení parametrů směrnice) dopočetl k ročnímu zdražení o 6 až 7 tisíc korun. 

"Samozřejmě v případě málo zateplených domů, kotlů na uhlí nebo vysokého nájezdu kilometrů mohou být náklady výrazně vyšší," připomíná ekonom Marek.

Realita? Kolem 14 tisíc za rok. I to je ale moc

Expert v oblasti energetiky a ředitel strategie poradenské společnosti EGU Michal Macenauer soudí, že zdražení až o 90 tisíc korun za rok by mohlo nastat u domácnosti, která ročně najede svým spalovacím vozem okolo 25 tisíc kilometrů a bydlí ve větším domě, vytápěném plynem, ale to ještě v případě, že by cena povolenky vyšplhala k ceně okolo 375 eur za tunu oxidu uhličitého. 

A jaké je podle Macenauera reálné zdražení? "Běžná typová domácnost s nájezdem okolo 15 tisíc kilometrů ve středně velkém domě a při ceně povolenky okolo 100 eur, což je očekávaná cena pro rok 2040, si za rok připlatí okolo 14 tisíc korun. Je to i tak velká částka, vzhledem k tomu, o jak nepatrných nákladech se jindy vedou líté boje," uvedl Macenauer pro Aktuálně.cz.

 
Mohlo by vás zajímat

Klobásový svár u sousedů. Země se přou, kde se dřív prodával bratwurst

Klobásový svár u sousedů. Země se přou, kde se dřív prodával bratwurst

"S potěšením potvrzujeme." EU dostala od USA návrhy k dohodě o obchodu a clech

"S potěšením potvrzujeme." EU dostala od USA návrhy k dohodě o obchodu a clech

Chleba za 90 korun? Obchody tvrdí, že zemědělci před volbami záměrně šroubují ceny

Chleba za 90 korun? Obchody tvrdí, že zemědělci před volbami záměrně šroubují ceny

Kryptoměna bitcoin poprvé překročila hranici 124 tisíc dolarů, poté zisky smazala

Kryptoměna bitcoin poprvé překročila hranici 124 tisíc dolarů, poté zisky smazala
ekonomika Aktuálně.cz Obsah emisní povolenky zemní plyn uhlí pohonné hmoty domácí Přehled zpráv

Právě se děje

před 8 minutami
Uvítal bych, když by Izrael pouštěl do Gazy zahraniční novináře, řekl Trump

Uvítal bych, když by Izrael pouštěl do Gazy zahraniční novináře, řekl Trump

Izrael nepovoluje od začátku války v říjnu 2023 zahraničním reportérům vstup do Gazy, pokud nemají vojenský doprovod izraelské armády.
před 1 hodinou
Klobásový svár u sousedů. Země se přou, kde se dřív prodával bratwurst

Klobásový svár u sousedů. Země se přou, kde se dřív prodával bratwurst

Dosud se k prvenství hrdě hlásila hospoda Wurstkuchl umístěná nedaleko románského Kamenného mostu v bavorském Řezně (Regensburgu).
před 1 hodinou
ANO nepožaduje, aby Balaštíková složila poslanecký mandát

ANO nepožaduje, aby Balaštíková složila poslanecký mandát

ANO vyřadilo ve středu Balaštíkovou z kandidátky pro říjnové sněmovní volby a poslankyně pozastavila své členství v hnutí.
před 1 hodinou
Austria Vídeň - Baník 0:1. Ostrava se přiblížila postupu, z penalty skoruje Prekop

ŽIVĚ
Austria Vídeň - Baník 0:1. Ostrava se přiblížila postupu, z penalty skoruje Prekop

Sledujte online přenos z odvetného utkání třetího předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Austrií Vídeň a Baníkem Ostrava.
před 1 hodinou
Víme, kdo bude v ruské a americké delegaci na Aljašce a co to naznačuje

Víme, kdo bude v ruské a americké delegaci na Aljašce a co to naznačuje

Vyjednávací pozice Donalda Trumpa bude při jednání s Vladimirem Putinem ztížená tím, že nemá okolo sebe žádného experta na Rusko.
před 1 hodinou
Drsná pomsta za Wimbledon. Krejčíková uhrála proti Paoliniové pouhé tři gamy

Drsná pomsta za Wimbledon. Krejčíková uhrála proti Paoliniové pouhé tři gamy

Tenistka Barbora Krejčíková do čtvrtfinále v Cincinnati nepostoupila. V repríze loňského finále Wimbledonu prohrála s Jasmine Paoliniovou 1:6, 2:6.
před 2 hodinami
Domácí Armenia šla v závěru do deseti, Sparta ji dorazila. Pražany čeká Riga

Domácí Armenia šla v závěru do deseti, Sparta ji dorazila. Pražany čeká Riga

Fotbalisté Sparty zvítězili v odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Araratu-Armenia 2:1 a v součtu s úvodní výhrou 4:1 postoupili.
Další zprávy