Emisní povolenky rozloží unii, hádal se Vondráček s Hladíkem. Česko je nemůže odložit

Česko nyní nemá podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) sílu prosadit v Evropské unii odklad zavedení emisních povolenek pro vytápění domácností a pro dopravu. Hladík v nedělní Partii Plus na CNN Prima News uvedl, že mnoho zemí systém implementovalo a podporuje.

S poslancem opozičního ANO Radkem Vondráčkem se ministr přel o to, kdo za schválení systému ETS 2 může. Vondráček míní, že povolenky povedou k chudnutí lidí a možná i k rozkladu Evropské unie.

"Systém ETS 2 má obrovský potenciál rozložit celou Evropskou unii. Tohle lidi nesnesou, aby se ožebračovali," prohlásil Vondráček. Poukazoval na to, že výnosy mají končit v klimatickém sociálním fondu a pak se přerozdělovat. "Je to touha eurokratů, přerozděluj a panuj," uvedl Vondráček z hnutí, které má šanci zvítězit v letošních sněmovních volbách a sestavovat příští vládu.

"Česká vláda nemá v současné době v Evropě většinu pro to, abychom tento systém buď odsunuli, nebo úplně zrušili," řekl Hladík. Debaty budou podle něho pokračovat. "Vzhledem k tomu, že spousta zemí už to má implementováno, chce to, podporuje to, tak se tak nestane," poznamenal ministr. Česko podle něho sehnalo podporu pro to, aby se cena povolenky ohraničila nominálně na 45 eur (asi 1100 korun).

Vondráčka rozhořčilo Hladíkovo tvrzení, že bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš schválil v roce 2019 evropský klimatický zákon a následně byl za jeho vlády schválený také plán konkrétních kroků Fit for 55. "Lžete a manipulujete. Andrej Babiš neschválil Fit for 55. To jde kompletně za vaší vládou," reagoval Vondráček. Babiš podle něho souhlasil jen s obecným rámcem evropské klimatické politiky. "Je to jeden z největších zločinů, co jste udělali," řekl na adresu nynějšího kabinetu ohledně ETS 2. Revize ani jakákoli náprava není podle Vondráčka v podstatě možná.

Hladík poukazoval na to, že povolenky se nebudou týkat lidí s centrálním zásobováním teplem a těch, kteří topí tepelným čerpadlem či dřevem. Jejich cílem je podle něho i to, aby Evropa snížila závislost na dovozu plynu a ropy.

Poslankyně opozičního hnutí SPD Karla Maříková prohlásila, že povolenky podle odhadů ekonomicky zlikvidují 50 milionů obyvatel EU, tedy i Čechů. "SPD bude klidně rebelovat, i kdyby to znamenalo konflikt s Evropskou unií. My tohle dodržovat nebudeme," zdůraznila.

Podle poslankyně vládního hnutí STAN Michaely Šebelové ochrana klimatu a snižovaní emisí k moderní politice patří. Opatření a tempo jejich zavádění musí být podle ní přiměřené, aby nedopadlo na domácnosti s nízkými a středními příjmy. "Žádná vláda v Evropě nechce spáchat ekonomickou sebevraždu na tom, že dojde ke zdražení tepla pro obyčejné lidi," soudí.

V současnosti v EU již funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny.Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.