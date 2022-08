Češi se aktivizují zdola, s vládnutím je to horší, říká v podcastu sociální ekoložka

Dle Indexu prosperity se stav českého životního prostředí v evropském srovnání umístil na nelichotivé 23. příčce. To znamená, že celkem 22 evropských zemí je v tomto žebříčku před námi a jen čtyři za námi. Co se za tímto souhrnným číslem skrývá? Kde by Česko mohlo a mělo přidat? I na to Davidu Klimešovi v podcastu Prospero odpovídala zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.

Video: PROSPERO