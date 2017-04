Plzeň se stává centrem dronů, nově je půjde studovat i na vysoké škole

před 37 minutami

Západočeská univerzita v Plzni pochopila, že stále populárnější drony nejsou jen momentální módní vlnou, ale že mají před sebou širokou budoucnost. Jako první v zemi proto otevírá letos na podzim coby nový volitelný předmět obor s názvem Technologie pro bezpilotní létání.

V Plzni otevírají studium dronů. Na vzniku nového předmětu se podílely celkem tři fakulty: strojní, elektro a aplikovaných věd, což naznačuje, čemu všemu se studium bude věnovat.

"Studenti, kteří se do předmětu zapíší, se dozví nejen o vhodných materiálech k výrobě dronů, ale také o návrzích řídících systémů bezpilotních letounů, jeho přídavných zařízeních, jako jsou třeba možnosti leteckého snímkování a podobně," popsal děkan strojní fakulty Milan Edl.

Chybět podle něho nebudou ani znalosti potřebné legislativy pro provoz bezpilotních letounů a praktické dovednosti v ovládání letounů. "Vyučovat studenty budou mimo jiné pracovníci z DRONETu, což je projekt města, součást její Správy informačních technologií, s nimiž úzce spolupracujeme," dodal Edl.

Sám soudí, že zájem o předmět může být velký, protože Plzeň se dronům cíleně a dlouhodobě věnuje a vychovává si budoucí odborníky už od školních lavic. Například právě díky městskému projektu DRONET. "Běží tu systém různých zájmových kroužků u středoškoláků, ale i akce pro menší děti a my jsme za to rádi. Zvyšuje to zájem dětí o technické obory," říká Milan Edl.

O drony z Česka je i zájem i v zahraničí

Nový předmět nadchl také spolumajitele úspěšné české firmy Robodrone Industries Martina Kaftana. "Vidím to tak, že se z Plzně pomalu ale jistě stává něco jako přirozené gravitační centrum země ve všem, co se týče dronů," říká.

Sám se svým kolegou začínal před čtyřmi lety, jako typický start-up měl problém sehnat i sto tisíc na základní věci. Letos poprvé neskončí v červených číslech, ale přehoupnou se do zisku.

"Vývoj v tomto oboru jde hrozně rychle dopředu. Tehdy znalo drony jen pár nadšenců, a dnes je Češi vyvážejí do světa. V německých e-shopech si můžete naše výrobky koupit doslova za pár korun. Náhradní díly na ně si můžete vytisknout sami na 3D tiskárně a sestavit si tak dron dle vlastního přání," říká spolumajitel firmy, o jejíž drony se momentálně zajímají i američtí záchranáři.

Více se můžete dovědět v rozhovoru v pondělním speciálu Hospodářských novin - magazínu Podnikání.

Studenti, kteří se pro nový obor na Západočeské univerzitě rozhodnou, jej budou moci vystudovat v takzvaném certifikátovém programu. Jde tedy o doplněk studia, drony tedy nelze studovat samostatně.

"Po absolvování předepsaných hodin, obhajoby svého samostatného projektu a složení závěrečné zkoušky, získají studenti i certifikát, že absolvovali tento druh studia. A bude už na nich, zda se budou dál věnovat bezpilotním letounům jen rekreačně nebo i ve své další profesní kariéře pracovně," popsal děkan strojní fakulty.

autor: Lenka Petrášová

Související články