Penta prodala podíl ve vydavatelství Petit Press. Získal ho fond spojený se Sorosem

Společnost Penta Investments prodala svůj podíl 34 procent ve slovenském vydavatelství Petit Press fondu Media Development Investment Fund New York (MDIF) spojenému s finančníkem Georgem Sorosem. Dalších 5,5 procenta akcií od Penty získali manažeři Petit Pressu. Penta transakci potvrdila, cenu nezveřejnila.

Společnost Petit Press je s 35 tituly druhým největším vydavatelstvím na Slovensku. Kromě celostátního deníku SME vydává regionální týdeník MY a řadu zájmových magazínů.

Většinovým vlastníkem vydavatelství Petit Press je od jeho založení v roce 1993 První Slovenská Investiční společnost (PSIS). Penta do mediálního domu vstoupila v roce 2014. Po jejím vstupu odešlo část redaktorů SME a založilo vlastní noviny Denník N.

Jako důvod svého odchodu Penta uvedla atraktivní nabídku, která vyřešila odlišný názor na strategii rozvoje i samotné vedení vydavatelství. "Naše působení v Petit Pressu pro nás bylo cennou zkušeností, hlavně z pohledu fungování digitálního předplatného, které jsme začali intenzivně rozvíjet v našem českém vydavatelství Vltava Labe Media," uvedl partner Penty Marián Slivovič.

Penta vstoupila do médií na Slovensku před sedmi lety, kdy získala tradiční vydavatelství 7PLUS s týdeníkem Plus 7 Dní a bulvárním deníkem Plus 1 Deň. Zároveň koupila vydavatelství Trend Holding vydávající ekonomický týdeník Trend. Obě firmy následně spojila a vytvořila společnost News and Media Holding (NMH).

Ta je v současnosti slovenským hráčem číslo jedna na trhu tištěných a on-line médií. Kromě NMH vlastní na Slovensku Penta spolu s Ringierem firmu United Classifieds, která je největším subjektem na trhu on-line inzerce. V Čechách Penta vlastní od roku 2015 vydavatelství Vltava Labe Media.

Fond MDIF vznikl v roce 1996 a je financovaný skupinou nadací a investorů. Aktuálně disponuje prostředky v objemu 240 milionů dolarů a spravuje mediální aktiva v hodnotě 114 milionů dolarů. Mezi největší podporovatele fondu patří Open Society Fundations miliardáře a filantropa Georga Sorose.